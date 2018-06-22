珍愛地球 唐獎得主漢森盼新世代關注氣候變遷

漢森發展的氣候模型讓學界對地球氣候有更深了解，他於1988年赴美國國會作證，表示NASA有99%信心，大氣層內累積的溫室氣體造成地球暖化。這場聽證會使全球暖化議題廣為人知，他開始積極倡議以行動防止氣候變遷危害。

漢森（James E. Hansen）1941年3月29日生於美國愛阿華州，大學與研究所主修物理與天文學，1967年開始任職美國國家航空暨太空總署（NASA）哥達德太空研究所（GISS），初期研究金星大氣層，之後將輻射轉移模型應用在地球氣候研究。

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）第三屆唐獎永續發展獎得主詹姆士．漢森是氣候學界權威，多年來致力讓政府與大眾正視全球暖化危害。除持續研究，他也投入寫作，盼傳承經驗與知識，讓新世代關注氣候議題。

即使能源業質疑他的研究，政府也對他採取政策行動的呼籲置若罔聞，漢森仍堅持站在第一線，成為氣候變遷研究領域最知名學者之一，並於2006年入選時代雜誌百大影響力人物名單。

卸任副總統後投身環保的高爾（Al Gore）當時撰文表示，在氣候危機史上，漢森將被視為最積極鼓吹以行動維護地球環境的科學家。

除了四處奔走演說宣揚理念，漢森也不畏以抗爭手段展現維護環境的決心。2010年9月，他與約100名人士赴白宮示威，爭取禁止為採煤而移除山頂的作法，最後遭警方逮捕。之後幾年，他又多次因抗議輸油管建設而被捕。

漢森回憶說，自己總共被捕5次，目的是讓外界注意「不合理的事」。但他後來改變策略、反守為攻，主動對美國政府提起訴訟，控告政府開放更多化石燃料開採計畫，逼政府替政策辯護。

漢森表示，民選領袖未採取正確行動推動替代能源，反而透過補貼等方式幫助化石燃料產業，不能誠實反映化石燃料價格。他主張政府徵收逐步上升的碳費或碳稅，並將所得發放給民眾，讓民眾留意個人的碳足跡，少買在製程中使用大量化石燃料而漲價的產品。

他說：「我們必須邁向綠能，這不只是補貼太陽能板而已。說來複雜，但其實也簡單，誠實反映化石燃料價格就好，那將會讓綠能等替代能源更有競爭力。」

漢森多年來獲多項榮譽與獎項肯定，包括2006年獲世界自然基金會（WWF）愛丁堡公爵環保獎章，2010年獲頒挪威知名的環境與永續發展獎項「蘇菲獎」（Sophie Prize）。

2013年4月，漢森從NASA退休，卸下擔任32年的GISS所長。2014年，他赴哥倫比亞大學接下新職，擔任地球研究所氣候科學、認知與解決方案專案主任，持續發展基礎氣候科學，期望加強大眾對氣候議題的認知，促成政策行動。

主持研究專案之餘，漢森開始動筆，撰寫自傳性質的「蘇菲的行星」（Sophie's Planet），期望傳承從事氣候研究40多年來的經驗，讓年輕一輩更重視攸關後代福祉的氣候變遷議題。

他說，過去他試圖影響政策，結果令他灰心，「我體認到，我所能做最好的事，就是把過去幾十年學到的東西寫成一本書，希望年輕人能了解氣候變遷議題與因應策略，並運用其中的資訊採取行動。」（編輯：郭中翰）1070622