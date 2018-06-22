中嘉交易案 員工憂勞動權益縮水

（中央社記者朱則瑋台北22日電）中嘉網路交易案已送進NCC審查，目前仍無最新進度，中嘉員工表示，已經歷多次交易案，早「習慣成自然」，比較擔心勞動權問題，希望新買主在薪資及員工聘用上不會縮水。

中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶；中嘉最大股東安博凱基金（MBK）確定出售股份、轉讓經營權，確認買主有達勝集團董事長郭冠群、宏泰企業執行常董林鴻南、前東森總經理陳繼業及弘倉有限公司董事陳榮泉。

目前交易案已送到國家通訊傳播委員會（NCC），NCC目前仍在研析中，何時送到委員會議審查沒有時間表。