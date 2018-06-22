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中嘉交易案 員工憂勞動權益縮水

中央社2018/06/22 12:59
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北22日電）中嘉網路交易案已送進NCC審查，目前仍無最新進度，中嘉員工表示，已經歷多次交易案，早「習慣成自然」，比較擔心勞動權問題，希望新買主在薪資及員工聘用上不會縮水。

中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶；中嘉最大股東安博凱基金（MBK）確定出售股份、轉讓經營權，確認買主有達勝集團董事長郭冠群、宏泰企業執行常董林鴻南、前東森總經理陳繼業及弘倉有限公司董事陳榮泉。

目前交易案已送到國家通訊傳播委員會（NCC），NCC目前仍在研析中，何時送到委員會議審查沒有時間表。

不願具名的中嘉網路主管今天向中央社記者說，這次交易案比起之前股東結構更單純，比較沒有黨政軍、中資等問題，交易成功機會大，但還是要看NCC最終的決定；中嘉約有逾1000名員工，員工們已經歷多次交易案，早就習慣成自然，但大家仍非常關注勞動權問題，希望新買主對於員工聘用及薪資保障不會縮水。

中嘉主管表示，目前公司面對數位化時代，推出出外OTT及多螢收看等服務，讓民眾透過手機隨時能觀看喜愛節目，並推廣4K畫質的機上盒及銀髮樂活等加值服務，這些業務都需要長期來執行，因此，不會因為交易案而有所變更，也盼新的經營團隊確定入主後，能夠帶領中嘉繼續在有線電視產業保持領先地位。

NCC副主委翁柏宗說，未來審查重點會放在投資架構、資金來源、有無觸及黨政軍條款等，對市場競爭的影響也會一併納入考量，之後也會召開學者專家諮詢、公聽會及聽證會等，蒐集各界意見。（編輯：林淑媛）1070622

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