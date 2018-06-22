NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈鴻海股價掉老伯伯怒　郭董鄭重道歉G奶周子瑜遭疑對嘴　開直播嗆酸民凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

張小月：感謝總統給愛將 人多好辦事

中央社2018/06/22 12:58
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統府副秘書長姚人多將轉任海基會副董事長兼秘書長，海基會董事長張小月今天表示，感謝總統把愛將放在海基會，她跟姚人多開玩笑說，現在叫做「人多」好辦事。

海基會董監事會議昨天以鼓掌方式，通過總統府副秘書長姚人多擔任海基會副董事長兼秘書長。資深媒體人周玉蔻以「拒任外交部長的海基會董事長張小月終於被虛位化了」為標題報導指出，蔡英文愛將姚人多轉任海基會是所謂「架空」海基會董事長。

張小月上午出席「彰化珍珠蚵最優鮮」美食活動後受訪回應，海基會就是一個團隊，很多人都在問說到底是董事長制、還是秘書長制，其實一百多位同仁就是一個團隊，重點就是把事情做好。

她說，姚人多非常棒，從他過去的表現，理路非常清晰、做事積極主動，感謝總統把愛將放在海基會，給海基會增加生力軍。她跟姚人多開玩笑說，現在叫做「人多」好辦事。

張小月表示，相信將來海基會在兩岸關係面臨挑戰的狀況下，會做得更多更好，為兩岸人民的福利提供最好的服務。

記者問總統愛將在旁邊是否有壓力，張小月說，大家都是聽總統的，決策方面國家安全會議、陸委會，長官怎麼決定都會遵守，海基會負責執行面就是風雨同舟，一個團隊就像一個球隊一樣，姚人多非常優秀，很多事情就是集思廣益，有好的想法就做成建議，給長官參考。

對於姚人多接任海基會副董事長兼秘書長的人事案，中國是否有回應，張小月說，從過去到現在，從來沒有回應過，「我們也覺得很失望、沒有禮尚往來」。（編輯：張良知）1070622

LINE七週年送動態貼圖 ...中嘉交易案 員工憂勞動權益縮水

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan