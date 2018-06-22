張小月：感謝總統給愛將 人多好辦事

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統府副秘書長姚人多將轉任海基會副董事長兼秘書長，海基會董事長張小月今天表示，感謝總統把愛將放在海基會，她跟姚人多開玩笑說，現在叫做「人多」好辦事。

海基會董監事會議昨天以鼓掌方式，通過總統府副秘書長姚人多擔任海基會副董事長兼秘書長。資深媒體人周玉蔻以「拒任外交部長的海基會董事長張小月終於被虛位化了」為標題報導指出，蔡英文愛將姚人多轉任海基會是所謂「架空」海基會董事長。

張小月上午出席「彰化珍珠蚵最優鮮」美食活動後受訪回應，海基會就是一個團隊，很多人都在問說到底是董事長制、還是秘書長制，其實一百多位同仁就是一個團隊，重點就是把事情做好。