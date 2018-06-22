文化部：台灣數位模型庫開放授權下載

記者會開場，鄭麗君透過虛擬攝影棚結合「西門紅樓」數位建築，藉由LED大螢幕化身虛擬人物主持記者會開場，之後再走到台前現身介紹虛實轉換，讓外界迅速了解數位影像的實際應用。

（中央社記者魏紜鈴台北22日電）文化部長鄭麗君今天宣布，正式開放「台灣數位模型庫」首波試營運供非商業使用下載，目前模型庫上已有100處數位模型，包含28個台灣建築，其中2處為菊元百貨、中華商場不復存在的歷史場景。

鄭麗君解釋，這不是一般攝影場景，「台灣在過去無論是影視、動漫等作品，大量缺乏台灣3D數位模型，因而缺乏講述台灣故事的時空背景元素，或是到了影片後製階段看到效果不好還得重拍，未來透過這些台灣數位模型及虛擬技術的合成，可讓製作團隊掌握更精準的燈光及位置，進而降低製作成本」。

鄭麗君說明，目前第一階段成果「台灣數位模型庫」已有100個數位模型，其中26個現存台灣建築，包含西螺大橋、剝皮寮老街、淡水紅毛城、圓山大飯店、台北101等全台各地具代表性的建物。另有2個不復存在的歷史場景：菊元百貨和中華商場，藉由大量老照片及資料復刻完成。此外，還有44個動物數位模型，整合文化部文化資產局25處古蹟點雲檔案，完成台灣數位模型庫網站建置。

台灣數位模型庫提供3D模型及古蹟點雲檔分類管理，內容包含模型介紹、社群分享、標籤搜尋及下載，採國際通行「創用CC」公眾授權，即日起對外開放下載利用，讓文化創作者可依需求結合3D場景做更多元的運用。

鄭麗君強調，計畫會持續投入建置具台灣特色的數位模型，利用科技力量讓創作者能更容易更方便的說故事，為創作者打造更好的數位基礎環境，帶領台灣內容再升級。

此外，文化部為試煉應用可行性，也整合部內「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」和「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫」及所屬博物館典藏策展，完成示範案例。其中，「北城百畫帖」前導片就是第一個開箱引用「台灣數位模型庫」中重建的「菊元百貨模型」，重現1935年台北城拍攝而成。

「北城百畫帖」導演張永昌指出，台灣一直是有故事的地方，過去無論是影視、出版、小說漫畫等產業，在國際能見度卻很低，「期盼透過科技讓作品走出台灣，讓全世界看到台灣的故事」。

文化部政務次長丁曉菁說，看了這麼多好萊塢電影，其實台灣也做得到，「如今第一階段示範成果展示要對台灣更有信心，只要大家願意相信自己，台灣業界可以做到跟國際一樣的品質，說台灣自己的故事給國際聽」。（編輯：黃于）1070622