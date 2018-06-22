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中央社

紐西蘭首在台辦毛利新年節慶 深化原民文化交流

中央社2018/06/22 13:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北22日電）紐西蘭商工辦事處與原民會共同主辦「毛利新年在台灣」節慶，透過美食、音樂、電影放映等，讓台灣民眾更了解紐西蘭的文化，也深化原民文化的連結。

紐西蘭商工辦事處今天舉辦記者會，宣布毛利新年慶典活動。辦事處表示，在紐西蘭，Matariki星團升起，預示毛利新年的來臨，毛利新年期間，部落族人會聚在一起，緬懷他們的祖先，彈奏音樂唱歌、同享食物。

紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）於記者會致詞時表示，透過舉辦毛利新年（Matariki）節慶，希望讓台灣人民更了解紐西蘭的文化。毛利新年是紐西蘭古老的傳統，象徵豐收，部落的人聚在一起，一同享用盛宴、唱歌跳舞。

特別的是，現場準備花費數小時悶煮的紐西蘭傳統美食。涂慕怡與原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒一同見證一籃籃的食物從傳統毛利土窯中炕煮端出來的時刻。籃裡的食物包括甘藷、雞肉和紐西蘭羊肉。

辦事處表示，毛利新年大餐常以毛利土窯（Maorihangi）炕煮的食物為主。毛利土窯炕法是將肉類和蔬果加入其中，上面以泥土覆蓋，經由炙熱的石塊慢慢悶煮。

夷將‧拔路兒說，看到紐西蘭傳統的食物烹飪方式，感到很新鮮、很特別。他也提到，台灣與紐西蘭2013年簽訂的台紐經濟合作協定其中包括原住民合作專章，期盼未來雙方有更多文化交流，包括部落旅遊等。

涂慕怡表示，簽署經濟合作協定後，雙方經貿有所成長，也希望未來可以提升文化交流。

除了紐西蘭傳統美食，現場還有來自台灣原住民的舞蹈，以及傳統毛利文化表演團體Global Haka表演毛利戰舞。

紐西蘭工商辦事處表示，毛利新年節慶活動包括今天至29日的紐西蘭影展，將免費放映3部紐西蘭電影。23日Global Haka將應邀於桃園表演毛利戰舞，以及29日紐西蘭歌手Aaradhna在台東的演唱會。（編輯：林沂鋒）1070622

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