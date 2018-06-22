獨家／丁丁團隊成形　柯志恩任總幹事呼聲高

北市選情日趨白熱化，民進黨籍台北市長參選人姚文智團隊布局逐漸成形，國民黨立委丁守中也不遑多讓，繼日前傳出主委人選將由院長級的張善政接任後，近期又傳出總幹事一職，由國民黨不分區立委柯志恩接任的呼聲最高。

姚文智團隊布局已經明朗化，競選總幹事由民進黨祕書長洪耀福出任，綠委吳思瑤擔任競選團隊的首席發言人，曾擔任柯文哲競選總幹事的姚立明擔任策略長，組成「姚瑤姚」連線，而台北市長柯文哲目前仍在尋覓競選團隊人選。

丁守中方面亦是鴨子划水，持續布局團隊人事，日前傳出將由張善政擔任競選總幹事主委一職，由於張善政在行政院長任內作風親民，專業形象備受民眾認同，符合台北市民對於專業經理人的期待，所以被評估可以吸引中間選民的認同。