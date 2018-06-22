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政治

獨家／丁丁團隊成形　柯志恩任總幹事呼聲高

記者戴祺修／台北報導2018/06/22 13:39
▲目前丁守中的團隊布局，以專業形象牌的張善政(中)、擅長輿論議題攻防的柯志恩(右)、加上負責陸軍組織戰的市黨部主委黃呂錦茹(右)與區域立委們為主。（圖／NOWnews製圖、取自NOWnews資料照、張善政與柯志恩臉書）
▲目前丁守中的團隊布局，以專業形象牌的張善政(中)、擅長輿論議題攻防的柯志恩(右)、加上負責陸軍組織戰的市黨部主委黃呂錦茹(右)與區域立委們為主。（圖／NOWnews製圖、取自NOWnews資料照、張善政與柯志恩臉書）

北市選情日趨白熱化，民進黨籍台北市長參選人姚文智團隊布局逐漸成形，國民黨立委丁守中也不遑多讓，繼日前傳出主委人選將由院長級的張善政接任後，近期又傳出總幹事一職，由國民黨不分區立委柯志恩接任的呼聲最高。

姚文智團隊布局已經明朗化，競選總幹事由民進黨祕書長洪耀福出任，綠委吳思瑤擔任競選團隊的首席發言人，曾擔任柯文哲競選總幹事的姚立明擔任策略長，組成「姚瑤姚」連線，而台北市長柯文哲目前仍在尋覓競選團隊人選。

丁守中方面亦是鴨子划水，持續布局團隊人事，日前傳出將由張善政擔任競選總幹事主委一職，由於張善政在行政院長任內作風親民，專業形象備受民眾認同，符合台北市民對於專業經理人的期待，所以被評估可以吸引中間選民的認同。

另一方面，最近也傳出，總幹事一職可能尋求柯志恩的協助，柯志恩對《 NOWnews 今日新聞》表示，她確實有在協助丁守中，每周固定會跟媒體高層開會，討論輿情以及網路世界的風向，提供丁守中建議，但並未討論到位置問題，丁守中辦公室對此僅稱一切都還尚未決定。

由於柯志恩過去曾是電視節目主持人、大學學務長，專業形象深植人心，在政論節目上口才便給，若是出任總幹事職務，可以替丁團隊增添輿論與議題攻防戰力，也能有性別上的平衡，不失為一步好棋。

除了形象牌的張善政、輿論戰的柯志恩之外，選舉中的組織戰則是由台北市黨部主委黃呂錦茹、以及台北市黨籍立委肩負重任；黃呂作為黨部主委兼負協調議員、中央奧援與丁守中三方競選合作節奏的重責大任，近期丁守中拜會里長、婦女後援會成立大會上，都看的到黃呂的身影，努力拜票的身影如同自己參選一般。

同時北市黨籍立委預計都將出任丁守中團隊的副主委職務，要在自己的選區替丁守中抬轎，其中北市唯一一位女性立委李彥秀，更肩負爭取婦女選票的重責大任，因此在組織戰部分，丁守中規畫也都逐漸完成。

縱觀目前丁守中的團隊布局，結合專業形象牌的張善政、擅長輿論議題攻防的柯志恩、加上負責陸軍組織戰的市黨部與區域立委們，丁丁團隊布局考量周密，要替國民黨在年底選戰讓首都藍天再現，也一圓自己 24 年來的市長夢。

關鍵字丁守中柯志恩李彥秀柯文哲姚文智
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