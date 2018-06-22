畢馬威：香港今年集資額逾2500億 小米助返全球排

根據畢馬威統計，港交所上半年以集資額港幣 381 億元排第五，落後於美國紐交所、NASDAQ、中國上交所及德國證券交易所，惟一旦小米成功上市，集資額將躍升至港幣 861 億元，超過 NASDAQ 的港幣 838 億元。

小米 (1810-HK) 來港上市集資近港幣 480 億元，有助港交所 (0388-HK) 在全球交易所的新股集資排名榜升至第二位。

畢馬威中國資本市場發展主管合夥人 (香港) 李令德預計，年底前至少有 10 家生物科技公司申請在港上市，多家 TMT 企業也計畫在香港進行 IPO。他認為，港交所針對新興及創新產業實施的新上市制度提升市場氣氛，並吸引以往曾尋求在美國上市的企業來港 IPO。

根據畢馬威資料，上半年香港主板 IPO 件數由去年同期 33 宗增加至 48 宗，但由於平均集資規模從港幣 15.8 億元下降至港幣 9.8 億元，集資總額下降 11% 至港幣 468 億港元。創業板方面，預料上半年集資總額為港幣 34 億元，年升 31%。

畢馬威同時預測，A 股下半年將會受惠於「獨角獸」公司以 CDR 上市，上海及深圳交易所有望在全球排名維持領先位置。

該行指出，大陸監管機構今年下半年繼續以「重質不重量」的取態審批新股上市，相信科技、媒體及電訊業會持續在上市宗數上領先其他行業，集資額巨大的金融服務行業上市公司在總集資額的佔比則會繼續擴大。

畢馬威中國資本市場諮詢組織合夥人劉大昌表示，新經濟公司將成為 A 股市場下半年的焦點，CDR 制度的推出吸引科技公司回 A 股，為市場發展提供重大推動力，預計當局將採取漸進方式，發展多層次的成熟資本市場體系。

截至今 (22) 日 11:52，港交所跌 1.23%，報港幣 241 元。

