消基會：8成6美容醫學診所違法促銷經營

消基會董事長游開雄說，所謂的美容醫學，根據台北市衛生局網站上明確指出，「非因受傷或疾病上之治療所需之醫療行為」，分為三類，包含美容醫學光電治療、美容醫學針劑注射及美容醫學手術。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）消費者文教基金會今天公布查閱15家有臉書粉絲專頁的美容醫學診所，違反醫療法禁止的不正當方法高達13家、占86%有送贈品、折扣、分期付款等；另查3家購物網站也全違法。

消基會醫療糾紛委員會召集人黃鈺（女英）表示，美容醫學市場促銷亂象分三類：一、優惠促銷，但實際上有延伸費用要付；二、誇大效果，例如療程會留疤，與消費者認知不同；三、未告知風險，讓消費者難以在周全資訊下作評估，輕則留疤、重則有生命安危。

游開雄表示，醫療法第61條就規定，「醫療機構，不得以中央主管機關公告禁止之不正當方法，招攬病人」，否則可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰；而消基會查閱15家美容醫學診所臉書粉絲專頁貼文發現，只有2家合格，其他13家高達86%出現衛福部公告定義的不正當方法，例如贈送禮品、折扣、分期付款等。

游開雄指出，醫療法第84條也規定，「非醫療機構，不得為醫療廣告」。消基會秘書長陳汝吟指出，消基會另外調查3間網路購物，全都不合格，包含使用醫美診所的照片，沒有說明是來自哪一家診所，甚至推出促銷方案，依同法可開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

游開雄說，消基會近2年已接獲246件相關申訴，且衛福部也規定不能對未滿18歲者施作非醫療必要的美容手術項目；手術同意書的陳述必須符合國二生的閱讀能力，但是可能連大專生程度都不一定閱讀後能理解。

黃鈺（女英）提醒消費者，進行療程前可參考衛生局公布的6要3不原則，要檢視機構開業執照、要檢視醫師執業執照、要充分與醫師溝通想改善的部位、要由醫師人員親自執行療程及確實了解療程效果、要詳閱衛福部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本，以及要求開立收據。

3不原則包含，不要相信全球獨創等跨大用語、不要參加贈品等招攬活動、不要預付訂金或預購療程，呼籲衛福部及地方政府衛生局應該加強稽查，以確保消費者權益。（編輯：黃于）1070622