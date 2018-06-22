〈房產〉桃園新捷運動工話題再起 青埔等重劃區房價站

桃園航空城捷運線綠線預計今年底動工，房仲業者指出，交通是城市發展的基礎，藉由捷運建設可以吸引更多商業活動與企業投資，加速周邊房市發展，尤其對已經有機捷的青埔特區，及計畫當中的捷運綠線沿線的中正藝文特區、廣豐重劃區更是打了一劑強心針，其房價也站穩 2 字頭。

即將動工的桃園航空城捷運線綠線，將由八德擴大都市計畫建德路起，行經桃園舊市區，交會桃園火車站，最終分別抵達機場捷運 A11 站與 A16 站，可望打通桃園市交通任督二脈，帶動沿線區域發展。

其中，青埔特區是新竹以北最大的重劃區案，區內有高鐵桃園站及 3 個捷運站經過，目前還在初期開發階段，未來陸續會有大型建設進駐，區域發展備受矚目。