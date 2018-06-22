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〈房產〉桃園新捷運動工話題再起 青埔等重劃區房價站

鉅亨網2018/06/22 13:24
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桃園航空城捷運線綠線預計今年底動工，房仲業者指出，交通是城市發展的基礎，藉由捷運建設可以吸引更多商業活動與企業投資，加速周邊房市發展，尤其對已經有機捷的青埔特區，及計畫當中的捷運綠線沿線的中正藝文特區、廣豐重劃區更是打了一劑強心針，其房價也站穩 2 字頭。

即將動工的桃園航空城捷運線綠線，將由八德擴大都市計畫建德路起，行經桃園舊市區，交會桃園火車站，最終分別抵達機場捷運 A11 站與 A16 站，可望打通桃園市交通任督二脈，帶動沿線區域發展。

其中，青埔特區是新竹以北最大的重劃區案，區內有高鐵桃園站及 3 個捷運站經過，目前還在初期開發階段，未來陸續會有大型建設進駐，區域發展備受矚目。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍分析， 因航空城開發計畫幾經延宕，青埔特區也受影響，在房市修正後，過去被投資客炒高的房價也跟著下跌，而近 2 年跌幅已經趨緩，今年第 1 季房價每坪約 24.5 萬元，較去年僅微幅修正 1.6%，也是三大重劃區中均價最高的。

另外，陳金萍也提醒，由於青埔特區幅員廣闊，加上每個建案各有訴求，房價從 1 字頭到 4 字頭都有，選擇相當多元。

有巢氏房屋青埔 A18 高鐵加盟店李佳樺表示，青埔特區初發展時生活機能較為不足，商業活動只有華泰名品城撐場，而且學區少，房市買氣始終平平，而近年除了有機場捷運通車效益，還有陸續有新校啟用招生，家長不用再煩惱孩童就學問題，加上大型建設陸續進駐開發，包括藝術館、美術館、水族館、環球購物中心以及高鐵特定區的招商，為區域房市注入活水，買氣明顯提升。

 

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