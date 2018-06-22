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空中巴士警告 若英國未簽過渡協議就脫歐 空巴也會撤

鉅亨網2018/06/22 13:31
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歐洲飛機製造廠空中巴士 (EADSF-US) 就脫歐問題向英國提出嚴厲警告。該公司指出，如果英國明年在沒有過渡協議的情況下離開歐盟，結果將是「災難性的」，導致該公司生產陷入混亂，並威脅到在英國的發展。

空中巴士週四 (21 日) 晚間發表聲明指出：「這種情況迫使空巴重新考慮其在英國的投資及其在英國的長期影響，因為它已嚴重影響英國在保持競爭力和創新性航空產業所做的努力。」

空中巴士總部設在法國 Toulouse，但在英國擁有重要的工程和生產設施。在威爾斯的一個大型生產中心製造所有空巴民用客機的機翼。該公司表示，它在英國擁有 14000 名員工，並透過在英國的供應鏈支持另外 11 萬個工作崗位。

該公司擔心英國在 2019 年 3 月離開歐盟而沒有簽署過渡協議，以讓它暫時保有歐盟單一市場和關稅同盟的身份。

英國和歐盟談判代表在今年 3 月對過渡期達成初步協議，期間一直持續到 2020 年底，但這仍需取決於尚待解決的其他問題。

空巴估計，2019 年 3 月英國脫歐後業務中斷，將導致該公司損失數十億美元。

空中巴士商用飛機 CEO Tom Williams 在聲明中表示，「簡單來說，『沒有協議』的情況直接威脅到空巴在英國的未來。」

該公司表示，如果雙方協議的過渡期生效，那將是個比沒有協議「好很多的結果」， 但它「仍代表巨大的風險」。

聲明中指出，這段期間「對於空巴來說，要對廣大的供應鏈進行改變，時間實在是太短了」。因此，該公司將「認真審核在英國的任何新投資」，並避免擴大與英國供應商和合作夥伴的基礎。

Williams 說，「無論結果為何，英國脫歐對英國航空產業會帶來嚴重的負面影響，尤其是空中巴士。」

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