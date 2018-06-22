空中巴士警告 若英國未簽過渡協議就脫歐 空巴也會撤

歐洲飛機製造廠空中巴士 (EADSF-US) 就脫歐問題向英國提出嚴厲警告。該公司指出，如果英國明年在沒有過渡協議的情況下離開歐盟，結果將是「災難性的」，導致該公司生產陷入混亂，並威脅到在英國的發展。

空中巴士週四 (21 日) 晚間發表聲明指出：「這種情況迫使空巴重新考慮其在英國的投資及其在英國的長期影響，因為它已嚴重影響英國在保持競爭力和創新性航空產業所做的努力。」

空中巴士總部設在法國 Toulouse，但在英國擁有重要的工程和生產設施。在威爾斯的一個大型生產中心製造所有空巴民用客機的機翼。該公司表示，它在英國擁有 14000 名員工，並透過在英國的供應鏈支持另外 11 萬個工作崗位。