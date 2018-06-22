〈財報〉Darden餐廳EPS大增18% 宣布5億

同份財報數據顯示，整體同店銷售成長 2.2%。除了較新的品牌 Cheddar's Scratch Kitchen 外，其餘連鎖店同店銷售都有成長，如 Olive Garden (2.4%)，Longhorn 牛排館 (2.4%)，埃迪 V (3.6%) 和庭院樓 (1.4%)。

著名義式餐廳 Olive Garden 母公司 Darden 餐廳 (DRI-US) 週四 (21 日) 公布 2018 財年第 4 季財報，每股純益 (EPS) 年增率勁揚 18%，並宣布提升股利 19% 及計劃執行庫藏股 5 億美元，利多消息使得 Darden 週四 (21 日) 股價聞聲大漲 14.79% 來到每股 107.06 美元。

Olive Garden 為 Darden 旗下最大的品牌，全美共 856 間門市。在通膨起步、物價上漲的情況下，給予較多折扣的 Olive Garden 還可以提升毛利，令市場分析師們刮目相看。

執行長 Gene Lee 在一份聲明中表示，該公司的企業戰略將保持不變，繼續專注於每日的基礎營運來贏得市佔率和打造客戶忠誠度。

Darden 並宣布將提升股利 19% 至每股 0.75 美元，於 7 月 10 日給付，同時也將購買 5 億美元的庫藏股。

Darden 為美國較大的中端餐廳連鎖店，強勢的財報也提升了競爭者芝士蛋糕廠 (CAKE-US) 與 Dave & Buster's (PLAY-US) 的股價，分別上漲 3.58% 和 0.48%。