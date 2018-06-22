台日合拍片亡命之途開鏡 預計花蓮鳳林取景

四度來台的妻夫木聰談及此次訪台心情，他笑說，「我也不知為何和台灣這麼有緣」，上次因電影「聶隱娘」訪台，雖然停留時間不長，但對他而言，台灣是很「性感」的城市，初訪時就期盼有朝一日能在台灣拍片，「這次愛戀的心情終於得以成真」。

由日本導演半野喜弘執導的「亡命之途」，今天在台北圓山飯店舉行開鏡記者會，主要演員妻夫木聰、豐川悅司分別著藍色、黑色西裝帥氣出席，2人皆用中文向媒體打招呼並自我介紹，預計在台待一個月；台灣演員群則包含莊凱勛、謝欣穎及黃仲崑、黃遠父子檔一同亮相。

（中央社記者江佩凌台北22日電）台日合拍片「亡命之途」今天在台開鏡，卡司邀集日本男星妻夫木聰、豐川悅司，導演半野喜弘則是十年磨一劍完成劇本，監製劉嘉明透露，劇組預計會在台北與花蓮鳳林等地取景。

豐川悅司相隔8年再次訪台，他表示，這次因拍攝工作會待上一個月，希望能好好感受台灣的美麗和溫暖，而為了融入角色、體會在台生活的氛圍，他昨天分別造訪了士林夜市、饒河街夜市、寧夏夜市，並透露片中會有些中文台詞，很期待和厲害的台灣演員交流。

「亡命之途」是半野喜弘第二部長片，過去他還是優秀電影配樂大師，在導演侯孝賢電影「海上花」、「千禧曼波」都有參與創作，更曾以電影「山河故人」入圍金馬獎最佳原創電影音樂，和台灣電影圈有深厚關係。

對半野喜弘而言，台灣不僅是他的起點，也是他充滿感情與回憶之地，談到成為電影人的關鍵，半野喜弘說，20年前引領他踏入電影圈的關鍵人物就是侯孝賢，而他在10年前就開始構思「亡命之途」劇本，對於選擇跨國來台拍攝，他說：「我認為我的劇情長片應該要以台灣為出發點，才是最適合的。」

聊到侯孝賢，半野喜弘十分敬愛又敬畏，並表示，他個人非常喜歡侯導的電影，也會提醒自己不要模仿他的電影風格，而侯導則有建議他，照著自己的想法做出屬於自我的風格即可。一旁的妻夫木聰還爆料，昨天他們有機會和侯導見面聊天，導演還拜託侯導在劇本上簽名，作為他的護身符。

「亡命之途」故事描述被各方勢力追擊到台灣的日本痞子和黑道，兩名負罪的旅人相遇，在盛夏的湛藍海域，踏上一場贖罪的流浪。半野喜弘提到，幾年前就和兩位日本男星談過，期待此次透過台日合作，後續在台拍攝、和台灣演員及劇組互動過程能擦出許多火花。

台灣演員部分，女星謝欣穎在片中飾演收留兩名日本來的亡命之徒的台灣人，與妻夫木聰、豐川悅司有多場對手戲，為此她特地練習日文，而莊凱勛飾演追殺兩名日本人的「神級殺手」，黃仲崑則和黃遠父子同框，2人在劇中分別飾演黑道大哥與黑道大哥的左右手，和妻夫與豐川的角色有著微妙關係。

「亡命之途」今天在台北宣布開鏡，劉嘉明表示，劇組預計會在台北與花蓮鳳林等地取景，畫面涉及許多台灣的山景、海景。電影預計2019年上映。（編輯：黃于）1070622