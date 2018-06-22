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中央社

印尼版謝金燕 席蒂神曲被點1.5億次

中央社2018/06/22 13:39
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達22日專電）曾受邀赴台表演、被譽為「印尼謝金燕」女歌手席蒂，近日一首洗腦神曲「正在漂亮」，創下逾1.5億觀看次數，連在台灣的印尼移工朋友也深深愛上這首歌。

今年26歲的席蒂（Siti Badriah）是印尼近年竄紅的女歌手，由於她演唱的作品經常獲得相當高的網路瀏覽次數，因此被印尼媒體封為「youtube女王」。

席蒂的歌曲通常是融合中東風格音樂加勁歌熱舞的印尼庶民音樂「噹嘟」（Dangdut）。

「噹嘟」（Dangdut）音樂是印尼民眾生活中不可或缺的一部分，甚至有人呼籲將它註冊為音樂遺產一部分。

「噹嘟」表演熱力四射，台上女歌手穿著清涼性感，隨著音樂扭腰擺臀與台下觀察互動，很像是台灣的「電子花車」歌舞秀。

席蒂的最新歌曲「正在漂亮」（Lagi Syantik ）3月被上傳至youtube，目前已經創下1億5070萬的觀看次數，成為印尼近年來在youtube上最多瀏覽次數的流行歌曲之一。

這首歌曲的旋律輕快、活潑，有著濃濃的「噹嘟」風和中南美洲音樂風格，搭配席蒂和舞者在MV中勁舞，透過網路不斷威力放送。

「正在漂亮」的歌詞講述女孩為愛精心打扮得像天使一樣，她希望受寵愛，並堅持只為愛人而美麗。

這首歌曲不只在印尼爆紅，許多網友表示，他們也在台灣、日本及印度聽到這首歌。多名在台灣的印尼移工表示，這首歌在台灣的移工圈廣為流傳，是近來廣受歡迎的一首洗腦神曲。

席蒂2016年受台北市政府邀請，配合開齋節活動在花博邀爭艷館演出，當時受封為「印尼謝金燕」的席蒂，台上台下互動唱歌，現場都是尖叫聲，HIGH翻天，彷彿跨年活動一般。

「噹嘟」歌手出身的席蒂，在走紅前也吃盡苦頭，曾有不肖男子佯稱要幫她錄製唱片，要席蒂先付5000萬印尼盾的保證金，席蒂的父母當時為了幫女兒一圓星夢，只好變賣田地籌錢。不過，這名男子收了錢，卻沒有幫席蒂出唱片。

席蒂可不是一出道就大紅大紫。她在小學時就和父親的「噹嘟」樂團到處巡迴演唱，當時收入微薄，一場演出只能拿到7萬至15萬印尼盾之間（約新台幣150元至322元），經過多年在印尼各地走唱的經驗累積和培養實力，席蒂後來才正式單飛出道，逐漸走紅。（編輯：紀錦玲）1070622

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