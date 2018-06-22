〈貿易戰升溫〉IMF：貿易緊張是目前歐元區最大風險

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週四 (21 日) 表示，揮之不去的國際貿易緊張局勢是歐元區面臨的最大經濟風險。

儘管 2017 年歐元區經濟擴張「高於潛力」，但「目前動能正略微放緩」，拉加德補充說，IMF 很可能會在 7 月「溫和地」下調經濟預測。

IMF 並不預期經濟將「急遽」放緩，部分原因是貨幣政策將繼續支持歐元區 19 個成員國的成長。但拉加德強調，眼前有一系列經濟風險，首當其衝就是貿易緊張局勢。

拉加德在談到美國總統川普的舉動時說：「經濟風險清單的最首要就是由加徵鋼鐵和鋁關稅引發的一系列貿易緊張局勢。」