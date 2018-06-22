陸漁船入侵小金門海域捕撈　民眾質疑海岸巡視而不見

連日來有超過12艘以上大陸漁船，越界闖入小金門北側檳榔嶼海域非法捕撈，由於距離岸邊不到100公尺，這一幕也全被民眾相機拍照PO網存證，質疑海巡金馬澎分署為何視而不見，網友酸說「海巡的船又追不上大陸漁船」、「海巡是上班的，大陸漁船是拼命的，立場不一樣，所以抓不到」。
烈嶼鄉洪姓民眾指出，連日來，每天上午都有十多艘大陸漁船，如入無人之境般，越界前往烈嶼鄉檳榔嶼一帶從事非法捕撈，根本已經把該區域當成自家漁場。
由於大陸漁船距離烈嶼鄉岸邊不到100公尺，洪姓民眾說，只要打開自家窗戶即可清楚看見他們，但徧徧海岸巡相關單位就是視而不見，從始至終都看不到海巡艦艇前來驅離，白白把漁業資源拱手讓人，才會利用相機把整陸漁民越界捕撈的犯案過程，錄影並轉傳到社群媒體上，希望引起公部門注意。
董姓民眾表示，近年來金門著重海洋保育與復育，使得周邊海域漁況日漸轉好，因此引來大陸漁民的覬覦，紛紛重金改造漁船動力，藉著船速來躲避海岸查緝；加上對岸漁民經常使用電魚、底拖網進行竭澤而魚式的捕撈，嚴重破壞海洋生態鏈，呼籲海岸巡等單位要重視，貫徹護漁決心。
海巡金馬澎分署緊急澄清，21日第十二巡防區指揮部雷達監控小金門北側檳榔嶼周邊海域，有大陸漁船船團進入我禁限制水域內時，旋即通報金門海巡隊PP-3573艇前往處置，但同一時間於大金門天摩山北側發現另有一艘大陸公務船也切進金門禁限制水域邊界，為求時效，遂通報PP-3573艇變更任務，以驅離大陸公務船，確保主權為優先；事後再轉往檳榔嶼周邊海域時，先前越界之大陸漁船均已航出金門地區禁限制水域外。