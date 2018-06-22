陸漁船入侵小金門海域捕撈　民眾質疑海岸巡視而不見

連日來有超過12艘以上大陸漁船，越界闖入小金門北側檳榔嶼海域非法捕撈，由於距離岸邊不到100公尺，這一幕也全被民眾相機拍照PO網存證，質疑海巡金馬澎分署為何視而不見，網友酸說「海巡的船又追不上大陸漁船」、「海巡是上班的，大陸漁船是拼命的，立場不一樣，所以抓不到」。

烈嶼鄉洪姓民眾指出，連日來，每天上午都有十多艘大陸漁船，如入無人之境般，越界前往烈嶼鄉檳榔嶼一帶從事非法捕撈，根本已經把該區域當成自家漁場。

由於大陸漁船距離烈嶼鄉岸邊不到100公尺，洪姓民眾說，只要打開自家窗戶即可清楚看見他們，但徧徧海岸巡相關單位就是視而不見，從始至終都看不到海巡艦艇前來驅離，白白把漁業資源拱手讓人，才會利用相機把整陸漁民越界捕撈的犯案過程，錄影並轉傳到社群媒體上，希望引起公部門注意。