股東會還沒開「人孔蓋」意外成焦點　台電：是煤灰做的

台電公司今（22）日下午2點要召開股東會，會還沒開始，股東會紀念品人孔蓋杯墊就搶先成為焦點，有網友說收到用火力發電的煤灰做的杯墊，在台大ptt八卦版引發熱烈討論，不少人敲碗「哪邊可以買」、「想要」，也有人語帶雙關的說：「這杯墊啊肯定是沒有輻射！」台電表示，材料取自林口電廠發電副產品煤灰，以台電維修人孔蓋圖樣開模壓印，象徵同仁在碰到突發停電事故時，要像「忍者龜」一樣遁地搶修。

台電預計在今天下午2點舉行107年度股東常會，由董事長楊偉甫主持，會中說明106年度營業報告、發行公司債情形、106年度營業決算及虧損撥補承認事項等，且為因應電業法修法，並結合電業文化的豐富底蘊，推動文化創意新事業，討論修正台電公司章程第2條條文案。