股東會還沒開「人孔蓋」意外成焦點　台電：是煤灰做的

台電公司今（22）日下午2點要召開股東會，會還沒開始，股東會紀念品人孔蓋杯墊就搶先成為焦點，有網友說收到用火力發電的煤灰做的杯墊，在台大ptt八卦版引發熱烈討論，不少人敲碗「哪邊可以買」、「想要」，也有人語帶雙關的說：「這杯墊啊肯定是沒有輻射！」台電表示，材料取自林口電廠發電副產品煤灰，以台電維修人孔蓋圖樣開模壓印，象徵同仁在碰到突發停電事故時，要像「忍者龜」一樣遁地搶修。
台電預計在今天下午2點舉行107年度股東常會，由董事長楊偉甫主持，會中說明106年度營業報告、發行公司債情形、106年度營業決算及虧損撥補承認事項等，且為因應電業法修法，並結合電業文化的豐富底蘊，推動文化創意新事業，討論修正台電公司章程第2條條文案。
台電去年售電量2,172億度，106年度自編決算結果，收入總額為5,808億元，支出總額為5,577億元，收支相抵後，稅前淨利為231億元，減列所得稅24億元後，本期淨利為207億元，累積虧損餘1,289億元，留待以後年度彌補。 台電表示，雖然去年國際燃料價格上漲，但在強化成本意識，推動資產活化，精進系統調度等各項開源節流之努力下，稅前盈餘仍達231億元。
今年股東會的紀念品人孔蓋杯墊意外成為焦點。台電指出，材料取自林口電廠發電副產品煤灰，結合台灣陶瓷工藝，經與白陶瓷土混合搭配取得最佳比例、鍊土，並以維修人孔蓋圖樣開模壓印，再經上千度高溫窯燒，打造迷你版的可愛人孔蓋杯墊。
台電說明，民眾平時常見的台電人孔蓋，目前全台共約95萬個，主要用於電纜地下化後線路布設施工、全台長達14萬公里的地下電纜等設備維護，與碰到突發停電事故同仁要像「忍者龜」遁地的停電搶修，除了這次作為股東紀念品，之後也有規畫對外販售，希望藉由轉型，能透過不同形式與社會大眾多些日常生活的連結與互動。