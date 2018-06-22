NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈BRT改革　中市府爭取捷運藍線侯辦限量「厚友誼」小物凱擘大寬頻500M只要$799
財經

股東會還沒開「人孔蓋」意外成焦點　台電：是煤灰做的

記者彭夢竺／台北報導2018/06/22 14:04
▲台電股東會「人孔蓋杯墊」意外成為焦點，不少網友紛紛敲碗表示「想要」，台電未來有規畫對外販售。（圖／台電提供）
▲台電股東會「人孔蓋杯墊」意外成為焦點，不少網友紛紛敲碗表示「想要」，台電未來有規畫對外販售。（圖／台電提供）

台電公司今（22）日下午2點要召開股東會，會還沒開始，股東會紀念品人孔蓋杯墊就搶先成為焦點，有網友說收到用火力發電的煤灰做的杯墊，在台大ptt八卦版引發熱烈討論，不少人敲碗「哪邊可以買」、「想要」，也有人語帶雙關的說：「這杯墊啊肯定是沒有輻射！」台電表示，材料取自林口電廠發電副產品煤灰，以台電維修人孔蓋圖樣開模壓印，象徵同仁在碰到突發停電事故時，要像「忍者龜」一樣遁地搶修。

台電預計在今天下午2點舉行107年度股東常會，由董事長楊偉甫主持，會中說明106年度營業報告、發行公司債情形、106年度營業決算及虧損撥補承認事項等，且為因應電業法修法，並結合電業文化的豐富底蘊，推動文化創意新事業，討論修正台電公司章程第2條條文案。

台電去年售電量2,172億度，106年度自編決算結果，收入總額為5,808億元，支出總額為5,577億元，收支相抵後，稅前淨利為231億元，減列所得稅24億元後，本期淨利為207億元，累積虧損餘1,289億元，留待以後年度彌補。 台電表示，雖然去年國際燃料價格上漲，但在強化成本意識，推動資產活化，精進系統調度等各項開源節流之努力下，稅前盈餘仍達231億元。

今年股東會的紀念品人孔蓋杯墊意外成為焦點。台電指出，材料取自林口電廠發電副產品煤灰，結合台灣陶瓷工藝，經與白陶瓷土混合搭配取得最佳比例、鍊土，並以維修人孔蓋圖樣開模壓印，再經上千度高溫窯燒，打造迷你版的可愛人孔蓋杯墊。

台電說明，民眾平時常見的台電人孔蓋，目前全台共約95萬個，主要用於電纜地下化後線路布設施工、全台長達14萬公里的地下電纜等設備維護，與碰到突發停電事故同仁要像「忍者龜」遁地的停電搶修，除了這次作為股東紀念品，之後也有規畫對外販售，希望藉由轉型，能透過不同形式與社會大眾多些日常生活的連結與互動。

關鍵字台電股東會紀念品人孔蓋杯墊水溝蓋
鴻海股價掉老伯伯怒　郭董鄭重道歉談金金併　開發金目前先鎖定這家

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan