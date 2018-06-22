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限量「厚友誼」小物　拍照上傳有機會與侯友宜聊市政

記者陳志仁／新北報導2018/06/22 14:48
▲侯友宜講解「厚友誼貼紙」可貼在照片、手機背面、桌椅、玻璃窗、車窗，並透露會有其他的宣傳物陸續推出。（圖／陳志仁攝，2018.06.22）
▲侯友宜講解「厚友誼貼紙」可貼在照片、手機背面、桌椅、玻璃窗、車窗，並透露會有其他的宣傳物陸續推出。（圖／陳志仁攝，2018.06.22）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（22）日舉辦選舉宣傳小物的記者會，推出布條、迷你桌旗、貼紙三款宣傳小物；侯友宜表示，只要民眾將展示文宣物照片上傳活動的官網「厚友誼逗陣行」（http://youyi.tw/），他就有可能出現與大家聊市政。

侯友宜強調，父母為他取名「友宜」，源自父母的教育理念，「在家靠父母、出外靠朋友」、「做朋友就是要搏感情、重友誼」，「重情、重義、重友誼」不僅僅是南部人的「氣口」，也是他一直以來為人處事的原則；他很喜歡人家叫他「厚友誼」，其中「厚」字，以「ㄏ日子」組成，意指「好日子」，也是團隊文宣口號的起源。

侯友宜說，今日有許多昔日的好友到場力挺，包括他踏入刑事警察這條路的「師傅」張本宜；如果當年沒有兄弟挺他，陪著他一起出生入死，「我不知道死了幾次！」這條命是別人給的，希望利用人生有限的歲月好好做事，不論挫折或挑戰都是人生的一部分。

侯友宜競選辦公室指出，今日記者會有多位侯友宜從警時期的長官部屬故舊出席，包括板橋後備憲兵協會理事長陳憲禎、甘樂文創創辦人林俊丞、「神將靴」侯槮佑夫婦、嘉義同鄉會全國總會長蔡銘桐、許明森、雲林同鄉會理事黃秀玉，及新北市議員林國春、劉美芳、洪佳君、議員參選人江怡臻、王明麗都到場送上祝福。

首波選舉的宣傳小物限量1124份，民眾只要上網搜尋「厚友誼逗陣行」，進入網站後填寫「友誼聯絡本」，挑選想要索取的宣傳小物，選辦就會配送宣傳品；另民眾將展示文宣物照片上傳官網，成為「厚友誼地圖」裡的據點小站，侯友宜就有可能出現與大家交朋友、聊市政喔！

關鍵字侯友宜厚友誼逗陣行宣傳小物厚友誼地圖
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