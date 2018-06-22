限量「厚友誼」小物　拍照上傳有機會與侯友宜聊市政

國民黨新北市長參選人侯友宜今（22）日舉辦選舉宣傳小物的記者會，推出布條、迷你桌旗、貼紙三款宣傳小物；侯友宜表示，只要民眾將展示文宣物照片上傳活動的官網「厚友誼逗陣行」（http://youyi.tw/），他就有可能出現與大家聊市政。

侯友宜強調，父母為他取名「友宜」，源自父母的教育理念，「在家靠父母、出外靠朋友」、「做朋友就是要搏感情、重友誼」，「重情、重義、重友誼」不僅僅是南部人的「氣口」，也是他一直以來為人處事的原則；他很喜歡人家叫他「厚友誼」，其中「厚」字，以「ㄏ日子」組成，意指「好日子」，也是團隊文宣口號的起源。