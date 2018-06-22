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中央社

高雄氣爆案 3求償案榮化華運共賠逾2億

中央社2018/06/22 14:09
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄氣爆案，高雄市政府為受災戶辦理「代位求償」，其中3案高雄地院今天上午審結宣判，李長榮化工和華運倉儲各有30%責任，共賠償新台幣2億4000多萬元。全案可上訴。

這起4年前發生的氣爆案，共造成32人死亡、321人輕重傷和屋損及車損等，高雄市政府與李長榮化工等達成協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，並辦理「代位求償」向榮化、華運及中油共求償約10億元。

高雄地方法院審結宣判，認定中油無過失責任，高雄巿政府、榮化及華運應負過失責任，比例分別為40%、30%、30%。受災戶對原告高雄巿政府的賠償請求權已超過2年短期時效，被告榮化等的賠償額，依法應免除原告高雄市政府原應分擔的比例。

高雄地方法院判榮化、華運共須負擔60%過失責任，3案共判賠2億4000多萬元。另外，原告榮化控告被告中油求償7億多元案遭駁回；原告中油控告被告榮化求償9400多萬元案，高雄地院判榮化應賠償4000多萬元。

高雄市政府辦理高雄氣爆案「代位求償」另有3案，高雄地院下午宣判。

高雄氣爆案發生於民國103年7月31日，當天深夜11時55分起前鎮區、苓雅區連環爆炸，範圍遍及凱旋三路、三多一、二路、一心一路等，道路塌陷成深溝，房屋及車輛受損，現場救援的7名警義消人員不幸罹難，造成32人死亡、321人輕重傷。

高雄地檢署起訴榮化前董事長李謀偉等12人；高雄地院今年5月依業務過失致死罪，判12人各有期徒刑4年以上。（編輯:陳政偉/孫承武）1070622

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