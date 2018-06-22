高雄氣爆案 3求償案榮化華運共賠逾2億

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄氣爆案，高雄市政府為受災戶辦理「代位求償」，其中3案高雄地院今天上午審結宣判，李長榮化工和華運倉儲各有30%責任，共賠償新台幣2億4000多萬元。全案可上訴。

這起4年前發生的氣爆案，共造成32人死亡、321人輕重傷和屋損及車損等，高雄市政府與李長榮化工等達成協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，並辦理「代位求償」向榮化、華運及中油共求償約10億元。

高雄地方法院審結宣判，認定中油無過失責任，高雄巿政府、榮化及華運應負過失責任，比例分別為40%、30%、30%。受災戶對原告高雄巿政府的賠償請求權已超過2年短期時效，被告榮化等的賠償額，依法應免除原告高雄市政府原應分擔的比例。