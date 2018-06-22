台股多頭力守半年線 台積電助陣

（中央社記者田裕斌台北22日電）台股今天面臨半年線保衛戰，早盤一度在美股大跌下，創下6月以來低點10828點，不過，逢低承接買盤出籠，台積電翻紅，收盤守在半年線10868點之上。

加權股價指數終場下跌41.79點、跌幅0.38%、為10899.28點、成交值新台幣1483.33億元，除了台積電外，國泰金、兆豐金、台塑等金融傳產龍頭也加入多頭陣營，力抗空頭持續下殺。

分析師表示，台股今天測試半年線支撐，是近3個交易日以來，第2度盤中觸及半年線，雖然驚險守住且站回季線10880點之上，但季線有逐漸走平的跡象，若短線沒出現明顯彈勢，恐怕指數再度下探支撐的可能性無法消弭。