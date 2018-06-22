質疑花蓮縣道193拓寬環評違法 環團提訴願

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮縣道193拓寬案，歷經9次環差和一次環評大會，今年4月有條件通過審查即將開發。環團質疑縣府開發目的不斷變動，環評程序有瑕疵，今天向花蓮縣政府提出行政訴願。

花蓮193縣道拓寬案從2015年底開始，環保局進行環境影響差異分析審查，共審了9次，其中南濱至光華的南段部分較無爭議，2016年通過審查已動工，最具爭議的0至7公里北段部分，今年4月有條件通過審查。

地球公民基金會專員詹壹雯說，總計畫長度21.7公里的193縣道拓寬案，以切割審查為手法，規避環評法規。最具爭議性的北段，原依環評法當然必須作「環現差」，但縣府卻用南段已經動工作為開發行為基準，僅送「環差」，這種自行認定的程序已違反環評相關法規。所以今天陪同利害關係人提出訴願，希望藉由具體的行動，追究責任。