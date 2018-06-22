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中央社

質疑花蓮縣道193拓寬環評違法 環團提訴願

中央社2018/06/22 14:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮縣道193拓寬案，歷經9次環差和一次環評大會，今年4月有條件通過審查即將開發。環團質疑縣府開發目的不斷變動，環評程序有瑕疵，今天向花蓮縣政府提出行政訴願。

花蓮193縣道拓寬案從2015年底開始，環保局進行環境影響差異分析審查，共審了9次，其中南濱至光華的南段部分較無爭議，2016年通過審查已動工，最具爭議的0至7公里北段部分，今年4月有條件通過審查。

地球公民基金會專員詹壹雯說，總計畫長度21.7公里的193縣道拓寬案，以切割審查為手法，規避環評法規。最具爭議性的北段，原依環評法當然必須作「環現差」，但縣府卻用南段已經動工作為開發行為基準，僅送「環差」，這種自行認定的程序已違反環評相關法規。所以今天陪同利害關係人提出訴願，希望藉由具體的行動，追究責任。

訴願人同時也是「幸福193聯盟」總召譚凱聰表示，不願見到花蓮最美的臨海道路，因不當開發和環評不正義，而成為一條開發目的不清、經費不足、成效不彰的道路。提出行政訴願法律行動，希望能糾正操弄環評、環差制度的開發單位。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君說，193拓寬案3年內以9次審查、多次變更開發目的的手段來規避環評，進行分段開發，合理性與公義性令人質疑。

「非拓寬不可」的強烈手段，使得公共建設重大開發評估重要依據的「環境影響評估制度」如同虛設。雖然縣道193拓寬案已通過環差，但在法律程序中的諸多疑點，仍須縣府出面進一步解釋與說明。（編輯：陳政偉/孫承武）1070622

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