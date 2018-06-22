NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈E奶辣模被員警搭訕　要電話還約砲不會使用梅西　阿根廷主帥被叫下台凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

侯友宜推文宣旗幟 盼逗陣行過好日子

中央社2018/06/22 14:16
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北22日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天推出文宣小物，企圖將支持點串連為線、面，以擴大影響力與支持度。文宣主軸為「厚友誼」，強調侯友宜的個人魅力與帶給市民好日子的願景。

侯友宜今天開記者會宣布競選旗幟，甘樂文創執行長林峻丞、昔日警察同事、板橋後備憲兵協會理事長陳献楨，市議員參選人林國春、江怡臻、王明麗、洪佳君等人到場。

侯友宜競選辦公室團隊設計的宣傳小桌旗，是競選關東旗的縮小版，以湖水藍為主要色系。侯友宜解釋設計理念，是將他的名字轉成發音相似的「厚友誼」。希望透過連結感情與友誼，帶給大家好日子。未來將透過小額募款，拜託市民給他力量。

記者詢問侯友宜要如何帶給大家好日子，他說，希望多傾聽民眾的心聲，會依照索取文宣旗幟與貼紙的民眾，所串連的「厚友誼地圖」前往拜訪，聽聽市民的心聲、聊市政，作為未來施政的重要意見。

至於市政建設的主軸與新北市願景，侯友宜說，面對競選各種手段，將勇敢做該做的事，面對所有挑戰。他已陸續規劃政見，也公布「三環三線」捷運帶動捷運周邊都市更新的想法。

侯友宜說，比較具體的政見與市政建設藍圖，還在研擬與規劃，會陸續公布。這一波文宣主要是提供民眾在官網登記索取文宣品。

侯友宜辦公室的組織架構仍處於整理部隊階段，競選幕僚說，大致概分為新聞組、影音組、行程組等，至於組織動員與選舉架構仍由辦公室主任謝政達規劃。這一波文宣則由影音組設計。

侯友宜辦公室影音組成員陳文傑受訪表示，選擇湖水藍為主要色系是經組員投票選出，並未特別選定深藍等顏色，主要是湖水藍感覺比較文青。

陳文傑說，他的設計理念在於「厚友誼」的厚字，以湖水藍的「ㄏ」與紅字的「日、子」組合而成，「厚」與台語的「好」諧音，希望市民與參選人一起做好朋友，一起插旗支持逗陣行過好日子。（編輯：李錫璋）1070622

質疑花蓮縣道193拓寬環評...蘇貞昌批樹木移植 新北市府澄清

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan