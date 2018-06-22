侯友宜推文宣旗幟 盼逗陣行過好日子

（中央社記者黃旭昇新北22日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天推出文宣小物，企圖將支持點串連為線、面，以擴大影響力與支持度。文宣主軸為「厚友誼」，強調侯友宜的個人魅力與帶給市民好日子的願景。

侯友宜今天開記者會宣布競選旗幟，甘樂文創執行長林峻丞、昔日警察同事、板橋後備憲兵協會理事長陳献楨，市議員參選人林國春、江怡臻、王明麗、洪佳君等人到場。

侯友宜競選辦公室團隊設計的宣傳小桌旗，是競選關東旗的縮小版，以湖水藍為主要色系。侯友宜解釋設計理念，是將他的名字轉成發音相似的「厚友誼」。希望透過連結感情與友誼，帶給大家好日子。未來將透過小額募款，拜託市民給他力量。