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1個月Hibor十年來首度升破2% 3個月連升11

鉅亨網2018/06/22 14:36
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港元拆款利率 (Hibor) 持續上升，1 個月期 Hibor 連升 18 日至 2.03375%，為 2008 年以來首次升破 2%，一如市場預期；3 個月期 Hibor 連升 11 日至 2.06735%，為 2008 年以來最高水準。

據香港銀行公會最新資料顯示，今 (22) 日港元 Hibor 長短天期全面上升，隔夜 Hibor 升至 1.50786%；1 週期升至 1.94%；2 週期也從昨 (21) 日的 1.75036% 升破 2%，至 2.09214%。

1 個月期 Hibor 連升 18 日，昨天突破 1.85% 後，今天直接穿破 2%，至 2.03375%，為 2008 年以來首次升破 2%；2 個月期升至 1.955%；3 個月期則連升 11 日至 2.06735%，為 2008 年以來最高水準。

長利方面，半年期 Hibor 升至 2.21828%；1 年期則升至 2.52079%。

圖：香港銀行公會
圖：香港銀行公會

星展銀行 (香港) 財資市場部董事總經理王良享稍早接受香港《明報》訪問時表示，中港股走勢差過全球市場，不排除資金從股市撤走，進一步將拆款利率推高。他相信 1 個月 Hibor 快會升越 2%，但認為市場早已有相關預期，資產價格未必因而有大影響。

截至今日 14.22，恒指報 29322 點，小漲 0.09%。港匯報 7.8449 兌 1 美元，或 - 0.01%

圖：新浪財經
圖：新浪財經

跟房貸緊密相關的 1 個月期 Hibor 升穿 2%，對房貸最優惠利率 (P) 造成不小的壓力，不排除銀行會調高最優惠利率，目前該利率仍低企於 2.15%。

港匯走勢
港匯走勢

 

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