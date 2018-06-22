存款減少80萬　侯友宜：記不得那麼小、零碎的事情

監察院最新一期的廉政專刊出刊，國民黨新北市長參選人侯友宜與妻子任美鈴的存款約506萬，比4月公布的少了約80萬；侯友宜今（22）日受訪時回應，「記不得那麼小、零碎的事情。」

最新公職人員的財產申報，侯友宜夫妻的存款約減少80萬，引起外界的好奇？侯友宜表示，一年一次的申報，印象是有一些救災的捐款，或請朋友吃吃飯及買自己喜歡的東西，實在「記不得那麼小、零碎的事情」；未來選舉的花費，國民黨中央恐無法給予太多的金援？侯友宜說，將會透過小額的募款，拜託支持他的市民給他一點力量！

侯友宜先前曾提及文大案應是「小菜」，後面應該會有「大菜」或「主菜」，外界也好奇侯友宜為何會有這樣看法嗎？侯友宜解釋，因為一個合法多年的舊案，被炒過很多次，在選舉的初期就炒成這樣，未來會不會有更多無中生有的是非？「他要有一些心理準備，面對這些的挑戰，永遠不畏懼或害怕！」