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〈仁寶股東會〉美中貿易爭端 台灣無法置身事外 產品

鉅亨網2018/06/22 14:50
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代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長許勝雄認為，全球經濟成長促進台灣發展，美中貿易戰將是一大變數，台灣無法置身事外；不過現階段仁寶產品線尚未被列入貿易戰課稅清單內容中，因此對仁寶暫無影響。

許勝雄指出，台灣是海島型國家，全球主要國家經濟成長，帶動台灣經濟跟著成長，很多智庫預估 2018 年全球經濟成長率 3.9%，但確實美中貿易戰成為一大變數。

總經理陳瑞聰認為，旗下產品線並未被列入第一波貿易戰課稅商品，然而未來會不會有第二波，及美國總統川普接下來會怎麼做，「真的是不曉得」，但目前仁寶並沒有受到影響。

許勝雄表示，美中貿易戰會不會進入第二階段、產品與課稅金額增加與否，市場都在觀察，這些結果將影響全球經濟發展，台灣無法置身事外。

撇開中美貿易戰，許勝雄分析，今年世界各主要國家如美國經濟成長率為 2.9%、歐盟 2.4%、美國 1.2% 以及中國大陸 6.6%，各經濟體都呈現成長趨勢，台灣還是有很好的發揮機會。

許勝雄指出，仁寶以筆電代工為主，近年積極投入新產業、產品，期待轉型，在世界浪潮中有機會繼續成長。期待 2018 可以創造出更好的成績，為仁寶創造永續發展基礎。

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關鍵字仁寶中美貿易戰headline
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