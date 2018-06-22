長榮航樂觀估今年客貨運業績穩定成長 貿易戰短線衝擊

長榮航總經理孫嘉明進一步分析，貿易戰正負面的影響很難評估，且心理因素更難預期，不排除在預期心理下廠商有提前出貨的情況，反而先帶動一波需求。

貨運方面，長榮航估今年載貨約 63.7 萬噸，與去年約持平，看整體航空貨運已擺脫景氣谷底，量價回溫態勢將可持續。

長榮航認為，今年客運將持續成長，隨著優化北美航線並增班歐洲航線、東北亞季節性增班下，運能將年增 3.3%，正持續開發日韓與東南亞間具潛力的轉機市場。

長榮航 (2618-TW) 今 (22) 日召開股東常會，董事長林寶水表示，今年載客量將持續成長，加上貨運維持成長動能，仍樂觀看待前景，營收成長可期，也認為貿易戰暫時應無明顯衝擊。

而若歐洲也加入戰局，也不排除有轉單亞洲的效應，反而可能對亞洲貨運是正面。

長榮今年共將引進 5 架全新飛機，包括全台首度引進的 2 架波音 787-9 客機和 3 架波音 777 全貨機，其中，客機將投入在歐洲和東亞等市場增班計畫。

另一方面，長榮航規劃今年汰除 3 架 A330-200 客機和 5 架波音 747-400 貨機，扣除部分租機到期退租或自有除役機，今年總機隊為 77 架。