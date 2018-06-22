邊境哭泣女童照撼人心 父：她跟媽媽沒被拆散

全球有數十家報紙和雜誌刊登這張照片，激起更多反彈聲浪，迫使川普20日髮夾彎結束骨肉分離政策，還說不會再拆散移民家庭。

蓋提影像（Getty Images）攝影師摩爾（JohnMoore）在邊界拘留所拍下獲得廣大回響的原始照片，在眾多報導川普政府拆散移民家庭的媒體版面中，成為最具代表性的影像之一。

（中央社德古西加巴21日綜合外電報導）「時代」雜誌（Time）將一名身穿粉紅色夾克、無助哭泣的宏都拉斯小女孩與川普照片合成為最新一期封面。不過，有一名自稱是女童父親的男子說，她和母親並未在邊界分離。

瓦雷拉（Denis Valera）在電話訪問中告訴路透社：「我的女兒成了在美國邊界被迫與家人分離的移民兒童象徵。也許她觸動了川普總統的心。」

瓦雷拉說，小女孩與媽媽桑傑士（Sandra Sanchez）一起被拘留在德州邊界城鎮麥卡倫（Mcallen），她們遭拘留後並未被拆散。

瓦雷拉說，第一次看見女兒哭泣的照片出現在電視上時，他震驚又痛苦。他說：「看到當時發生在她身上的事情，讓每個人的心都碎了。」

他說，桑傑士在未告知他和另外3個孩子的情況下，帶著女兒離開宏都拉斯首都德古西加巴以北的主要港口科蒂斯（Puerto Cortes）。

瓦雷拉說，他認為，桑傑士帶著小女兒前往美國，是為了尋求更好的就業機會。桑傑士在美國有家人。

瓦雷拉說：「只要他們別讓孩子跟母親分開，被驅逐出境也沒有關係。我等著看接下來會發生什麼事。」

臉書一個勸募活動使用了這張照片，吸引近50萬人捐款超過1700萬美元給「難民與移民教育及法律服務中心」（RAICES）。這個總部設在德州的非營利組織為移民和難民提供法律辯護服務。

自5月5日至6月9日，川普政府的「零容忍」政策已導致2342名兒童在美墨邊界與雙親分離。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1070622