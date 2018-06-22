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中央社

菲美安全顧問華府會面 確認安全聯盟

中央社2018/06/22 14:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）菲律賓與美國的國家安全顧問在華府首次會面，兩人在南海島礁被「軍事化」之際，再次確認了菲美安全聯盟的重要性。

菲律賓外交部今天在一份聲明中表示，菲律賓國安顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）當地時間21日在白宮拜會了美國對口官員波頓（John Bolton），這是波頓4月上任以來，第一次正式會見菲國安全官員。

陪同艾斯畢倫會晤波頓的菲國官員，還有外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）和菲駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）。

聲明引述羅慕德斯說：「艾斯畢倫與波頓的會面，讓雙方安全官員有機會討論如何進一步加強安全聯盟。」

羅慕德斯轉述，艾斯畢倫感謝美國在去年菲國南部馬拉韋市（Marawi）恐怖分子作亂期間，支援菲律賓政府軍，並且承諾後續協助馬拉韋市重建。波頓則談及對於恐怖主義及區域議題的關切，包括南海與朝鮮半島的局勢。

馬拉韋市去年5月爆發恐怖分子亂事，菲軍方費時5個月平定，擊斃恐怖分子974人，但也有168名軍警殉職。美國為菲律賓提供了戰場上的即時情報與技術援助。

美國智庫的衛星照片顯示，北京近年來將南海多座礁石填充為人工島，並建設為軍事基地，這些據點分布在西沙群島及南沙群島。菲國軍事專家分析，中國現在只缺黃岩島，即可拼湊出的「戰略三角」，掌控整片南海。

菲律賓總統杜特蒂上任後，經常在公開場合「褒中貶美」，帶給外界的印象是菲律賓與傳統盟友美國漸行漸遠。

但觀察人士認為，實際上菲美在安全領域的合作依然十分密切，特別是雙方在反恐及南海事務上具有共同利益。此外，兩國部隊因長年交流以及聯合演習所建立的情誼，不會一夕被打破。（編輯：紀錦玲）1070622

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