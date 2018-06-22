菲美安全顧問華府會面 確認安全聯盟

（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）菲律賓與美國的國家安全顧問在華府首次會面，兩人在南海島礁被「軍事化」之際，再次確認了菲美安全聯盟的重要性。

菲律賓外交部今天在一份聲明中表示，菲律賓國安顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）當地時間21日在白宮拜會了美國對口官員波頓（John Bolton），這是波頓4月上任以來，第一次正式會見菲國安全官員。

陪同艾斯畢倫會晤波頓的菲國官員，還有外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）和菲駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）。