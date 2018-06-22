NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈簡廷芮澄清緋聞　男星赴香閨為這事今晚力拼首勝　冰島郵差提早下班等8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

有夢最美 世界盃奪冠仍是最大中國夢

中央社2018/06/22 14:46
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者張淑伶上海特稿）「有的時候我感覺，最大的『中國夢』就是足球獲得世界盃冠軍。」在江蘇省從事媒體工作的王姓民眾說。他不算對足球很瘋狂，但中國用舉國體制發展足球，就給了人民這樣的期待。

中國習慣集中精力辦大事，但中國國家隊就2002年那麼一次曇花一現的現身日韓世界盃。王姓民眾認為，足球就是對舉國體制的最大諷刺，而且「足球可以檢驗，其他吹牛的無法檢驗」。

足球在中國，一直不只是一項運動，也是榮譽問題。根據作家蘇曉康發表在開放雜誌的文章，中國人想擺脫「東亞病夫」之名，中共中央領導人歷來對足球賽都很「情緒化」。

1964年中國國家隊輸給巴基斯坦，中國國家體委主任賀龍一怒之下將其解散。八一足球隊出征前，中國外交部長陳毅對隊員說，若是贏巴西隊，「我陳毅就給你們磕頭！」

此外，1990年北京亞運會，中國0比1輸給泰國，當時已卸下官職的鄧小平打電話責問全國人大常委會委員長萬里：「怎麼搞的，我們這麼個大國連泰國都打不過啦？」

至於為何2002年那次可以「史無前例、後無來者」的踢入世界盃，中國媒體自己分析，中國隊固然必須有一定的水準，但那年東道主日、韓不用參加小組賽直接出線，讓中國隊少了對手。

此外，當時擔任亞足聯競賽委員會主席的張吉龍是中國人，他制定新的抽籤規則，也讓中國與弱隊同組。

少了中國隊入圍，這10多年來，帶著失落感的中國足球迷，更多是以看熱鬧的心情追世界盃足球賽，而不再真正激動滿懷了。

圍繞世界盃話題，一般民眾的想法其實很「民生觀點」。有些人會討論彩票與下注，一些自媒體為了吸引流量，認真整理各國隊伍的帥哥圖輯，特別是半裸照，讓飲食男女們享受福利，有個光明正大的理由欣賞眾多猛將的肌肉線條。

中國的體育實力或許還不行，經濟實力卻不容小覷。贊助商有不同級別，今年也是中國企業首次進入世界杯頂級贊助商的一年。

儘管中國隊無緣赴俄羅斯踢球，但根據時代周報報導，今年有7家中國企業贊助世界盃，包括萬達、蒙牛、vivo等企業。

足球賽意味著龐大的經濟效益，且不論門票和轉播費，腦筋動得快的商人早已讓足球明星為他們賺錢。

16日，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在葡萄牙對西班牙隊一役，個人獨拿3分後，支付寶的官方微博就發出一張C羅踢球圖，稱他是「宇宙帶貨之王」，表示天貓網站上C羅同款球衣銷售增10倍、足球鞋銷售增8倍，「天貓的C羅關鍵詞搜索量暴增32倍」。

善於創造網購節日、買買買的中國人，在喝啤酒、吃燒烤搭配電視上的賽事之餘，當然不會放過世界盃這個購物佳機。這也是中國特色。（編輯：朱建陵）1070622

貿易戰憂慮推升日圓 日股收黑邊境哭泣女童照撼人心 父：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan