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台股盤後－郭董喊話鴻海續跌 台積電甩尾拉盤 下跌4

鉅亨網2018/06/22 14:54
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台股今 (22) 日受歐美股市續跌，亞股跟跌拖累，開盤就回測 10900 點，盤中賣壓持續擴大，一度跌破季線，股王大立光測試 4300 元支撐，鴻海股價雖有董事長郭台銘喊話卻也無力反攻，僅靠台積電尾盤拉回平盤之上，稍微收斂大盤跌幅，終場下跌 41.79 點，以 10899.28 點作收，成交值 1483.34 點作收，季線失而復得。周線下跌 188.19 點，K 現連 2 黑。

以中小型股為主的櫃買市場也是開平低震盪，終場下跌 1.5 點，以 154.07 點作收，成交值 368.18 億元。周線下跌 3.48 點，K 現連 2 黑。

台股今日跌多於漲，其中跌幅最重是光學股，跌幅達 2.6%，電子零組件、電器電纜也跌逾 2%，電機機械、造紙、電腦設備等也跌逾 1%，玻陶、航運、生醫、其他電子、貿易百貨、化學生醫、紡纖、其他類、生技、化學、建材營造、觀光、食品、橡膠、鋼鐵、汽車、資訊服務、通信網路、金融等也均收黑。

逆勢抗跌類股則有電子通路、半導體、水泥、油電燃氣、塑膠等。

電子三雄今天呈現一平兩弱，其中台積電雖然早盤平盤下開出，不過中場過後買盤湧入，推升股價重回平盤，並以小紅作收。至於昨日強勢指標股王大立光今天就拉回，盤中數次回測 4300 元支撐。

鴻海今日舉行股東會，儘管董事長郭台銘數度對去年營運與股價表現低迷向股東鞠躬致歉，也希望股東能多等一些時間，但是仍無法抵擋賣壓，繼續小黑作收。

被動元件股則是兩樣情，大型股持續走跌，不過補漲股相對抗跌，股后國巨一度收復 1000 元大關，但終場仍無法守住，拖累華新科、禾伸堂、智寶、立隆電、凱美、華容、立敦、大毅、光頡等收嘿，僅鈞寶、九豪、今展科、信昌電、越峰等抗跌。

LED 族群則是大展光芒，包括立碁、鼎元及光鼎漲停，宏齊、佰鴻、東貝、華興、億光等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今日呈現權值股抗跌，中小型股續跌走勢，尤其之前強勢股被動元件賣壓尚未止住，整體來看，台股本周數次測試季線，都是盤中跌破但尾盤收復，顯示季線仍存在支撐性，不過因為下周有台積電、國泰金及富邦金的除息，能否展開填息行情，將牽動台股走勢表現。

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