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資訊生活科技納大學繁星比序 111學年適用

中央社2018/06/22 14:52
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北22日電）大學招聯會今天召開常務委員會議，因應新課綱將資訊科技和生活科技列為高中必修課，常委會決議，自111學年度起，將這2科也列入繁星推薦管道可採計的比序項目之一。

大學招生委員會聯合會第7屆常務委員會今天召開最後一次會議，並進行第8屆召集人選舉，招聯會會後發布新聞稿表示，經常委學校校長投票，由清華大學校長賀陳弘、靜宜大學校長唐傳義連任招聯會正、副召集人。

大學招聯會召集人賀陳弘表示，第7屆主要工作是因應多元適性學習趨勢與新課綱進行考招制度微調，需與各界溝通的面向較多，第8屆的工作是要接著落實，尤其受少子化、國際化等因素影響，各大學的招生壓力增加，要思考的問題更多。

常委會今天會中也討論111學年度大學繁星推薦招生的學業成績採計範圍和科目，招聯會表示，新課綱將資訊科技和生活科技列為高中必修課，因此常委會決議，新增這2科列入繁星推薦管道可採計的比序項目之一，因此111學年起，繁星推薦可比序的單科學業成績將從原本的10科增為12科。

招聯會也指出，新課綱上路後，國文、英文必修課程安排到高三，因此常委會也決議擴大採計國語文、英語文高三上學期的必修學分成績，111學年起，大學繁星推薦管道就可納入採計。（編輯：黃于）1070622

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