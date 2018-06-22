資訊生活科技納大學繁星比序 111學年適用

（中央社記者許秩維台北22日電）大學招聯會今天召開常務委員會議，因應新課綱將資訊科技和生活科技列為高中必修課，常委會決議，自111學年度起，將這2科也列入繁星推薦管道可採計的比序項目之一。

大學招生委員會聯合會第7屆常務委員會今天召開最後一次會議，並進行第8屆召集人選舉，招聯會會後發布新聞稿表示，經常委學校校長投票，由清華大學校長賀陳弘、靜宜大學校長唐傳義連任招聯會正、副召集人。

大學招聯會召集人賀陳弘表示，第7屆主要工作是因應多元適性學習趨勢與新課綱進行考招制度微調，需與各界溝通的面向較多，第8屆的工作是要接著落實，尤其受少子化、國際化等因素影響，各大學的招生壓力增加，要思考的問題更多。