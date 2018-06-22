補助社團黑箱作業　市府：依法網路公告

市議員李榮鴻、張瀞分、賴朝國、張廖乃綸、羅永珍、李中等人，在市議會市政總質詢中，詢問社會局長呂建德及法制局長吳梓生，議員要求市府提供補助各社團及區公所辦理各項活動經費的資料，為什麼社團名稱都被寫上OOO，為什麼要蓄意隱匿？

台中市議會今(22)日進行市政總質詢，市議員李榮鴻等人指出，向社會局索取補助社團的資料，然而收到的資料中，有部分內容卻以「OOO」做去識別化處理，遭抨擊蓄意隱匿、迴避議會監督。社會局長呂建德表示，依據政府資訊公開法第18條，如果公開資訊會侵害法人或團體之權利者就不能公開，但社會局已經將可以公開的資訊都上網公告，歡迎議員查閱。

李榮鴻指出，法務部函釋清清楚楚，行政機關及其內部單位名稱等有關法人之資料，並非個資法所欲規範之個人資料，不適用個資法。除有政府資訊公開法第18條第1項所定情形之一外，自應予公開。政府資訊公開法所定應主動公開之政府資訊，市府如果不公開，就是公然違反政府資訊公開法，違法隱匿、黑箱作業。

張瀞分也說，市府執行公務預算花納稅人的錢，預算怎麼執行、錢怎麼花，議員本來就該為民監督，社會局補助社團資料卻不敢公開，故意逃避監督。

賴朝國質疑，他接獲很多社團投訴，市長林佳龍上任後補助分藍綠，顏色不對就完全拿不到補助，補助款都拿去給顏色對的社團了。

李中表示，社會局係以公帑補助社團，其經費運用攸關公眾利益，且相關社團為公開團體、活動亦屬公開活動，社會局理應將完整資訊向民眾公開且應受議會監督。他懷疑，市府網站上公布補助社團的資料不完整，可能是選擇性公布、分級公布，要求政風處在下週三前調查清楚。

社會局長呂建德表示，依據政府資訊公開法第18條第1項第3款及第7款規定，如果市政府機關作成意思決定前的內部資料，或是公開資訊會侵害法人或團體之權利者，應限制公開。

而議員索取社團提出申請經費的相關資料，會牽涉到政府內部準備作業文件的函稿與簽呈資料，依法不予提供。另提供給議員的資訊中，因顧及涉有法人的經營資訊，有部分必須做去識別化處理，以保障法人權益。

呂建德強調，政府施政必須依法行政，應該及可以公布的資料都已經在網路上公告，社會局網站上公告的補助社團經費明細，是依照中央規定與格式將接受補助社團名稱、金額、核准補助日期及補助事項予以公告，為法律範圍內可完全公開的部分，因此社會局依法上網公告，歡迎議員查閱。市府審慎使用每一塊錢，市府一定是根據相關目的及效益做補助評估。