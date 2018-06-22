簡廷芮巧遇言承旭　驚見身旁有個「他」陪伴

驚喜不止於此，第二波嘉賓在播放完祝福影片後現身，沒想到居然是宋芸樺，她一上台立刻送給簡廷芮發片禮物，簡廷芮一拆開禮物和隨即大笑，因為竟是一整套的紅色的運動內衣，以及紅內褲，兩人在台上有趣互動，還突然自爆今天各自都是穿著紅內褲。

簡廷芮今（22）日舉辦專輯《大衛女孩》發片記者會，她的親姊姊特別把工作排開現身記者會，妹妹剛好踫上學校期末考，還是為了簡廷芮考完試後趕來站台，連爸媽都北上出席，讓她超感動。

因為宋芸樺、簡廷芮在電影《我的少女時代》中飾演情敵，一直被外界盛傳兩人鬧不合，今天宋芸樺特別現身站台，就是要破除傳言，不過宋芸樺也不改幽默本性表示：「今天其實是來證實我們真的不合！」讓現場充滿笑聲，簡廷芮也笑彎了腰，也看得出雙姝感情真的很要好。



▲宋芸樺（左）開玩笑表示今天現身是來證實她與簡廷芮真的不合。（圖／記者林調遜攝 , 2018.06.22）

而在祝賀發片的影片中，居然意外見到言承旭的身影，簡廷芮受訪時提到，兩人剛好恰巧在同一個健身房健身遇見，一開始她因為不好意思，所以都指向言承旭點頭示意，直到有一次，言承旭竟親自向她搭話「你是不是陶敏敏（電影角色名）？最近在忙些什麼呀？」才開啟兩人的緣分，也時常以身為前輩的身分，給簡廷芮許多建議。

簡廷芮也提到，時常上健身房巧遇言承旭時，身旁都有一個「他」陪伴，此話一出立即勾起媒體的好奇心，記者立刻詢問對方是誰，她才笑說：「是為健身健煉，算是一起健身的哥哥啦！」