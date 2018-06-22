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景文師生「義廚相挺」醜蔬果變佳餚　長輩開心共餐

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/22 15:53
▲景文科大老師何育任（右）帶領餐飲系學生到新店玫瑰社區關懷據點，利用醜蔬果煮美食讓長輩開心共餐。（圖／新北市社會局提供）
▲景文科大老師何育任（右）帶領餐飲系學生到新店玫瑰社區關懷據點，利用醜蔬果煮美食讓長輩開心共餐。（圖／新北市社會局提供）

因應高齡化社會來臨，新北市新店玫瑰中國城內的社區關懷據點，設有「銀髮安親班」，長輩從周一到周五都可以免費到安親班內下棋、畫畫、運動、共餐。新北市推動惜食分享，社會局也媒合景文科技大學餐飲系的師生「義廚相挺」，到安親班內利用NG醜蔬果煮出各式美食料理，讓長輩吃飽再回家。

玫瑰里社區照顧關懷據點總幹事郭茹芬說，據點多年前便成立銀髮安親班，從周一到周五，每天都安排有各類適合長輩的課程，每周三、五會辦理老人共餐，她和幾位老師都是義務職，帶領長輩參加各式健康養生、藝文舞蹈、休閒娛樂、動健康等活動。

今年78歲的吳淑子表示，她幾乎天天來安親班，不僅學了韻律舞和自癒力動健康，也學到如何正確飲食，過去常常因捨不得丟棄而吃「菜尾」，也沒特別注意蔬果和肉類要均衡，現在都有了這些正確知識，讓自己更健康快樂。

景文科技大學餐飲系老師何育任，曾在花蓮美侖大飯店擔任過行政主廚，最近還到緬甸參加義廚團，為當地偏鄉烹煮料理，他帶領餐飲系大一學生到據點，利用NG醜蔬果煮出胡瓜燴海鮮、三杯茄子杏鮑菇、西芹炒肉絲、華爾道夫沙拉、清炒油菜以及蘿蔔排骨湯等。

他說，NG蔬果雖然外表醜了點，但教導學生在理菜後，隨機應變，還是能變出一道美味料理來，營養價值一點都不遜色。配合學校國際廚藝研究社世代志工的營養分析，讓長輩知道每道菜的營養成份。

社會局長張錦麗表示，新北市結合果菜公司及各公有巿場和民間肉品公司，提供NG醜蔬果和肉類格外品給58處老人或兒少共餐據點，並已成立6處「惜食分享廚房」。新北果菜運銷公司也已捐贈8萬821公斤的醜蔬果；另外，王品集團、上鮮農產公司、大得利家畜肉品公司和新東陽公司等，共已提供5,287公斤的肉類格外品，成為各惜食廚房的佳餚。

關鍵字銀髮安親班景文科技大學惜食分享廚房ng蔬果
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