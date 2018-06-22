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中央社

中國農村影像監控 2020年全域覆蓋

中央社2018/06/22 14:55
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北22日電）中共中央政法委昨天開會討論公共安全影像監控建設聯網應用工程「雪亮工程」的進度，以確保2020年基本實現「全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控」的目標。

「雪亮工程」就是中國大陸城市的影像監控系統「天網工程」的農村版。這項浩大工程首見於今年2月公布的「中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見」當中。

檢察日報報導，中共中央政法委員會秘書長陳一新昨天在「雪亮工程」建設工作視訊會議強調，要把「雪亮工程」建成守護人民安寧的「千里眼」，並稱它是「建設更高水準平安中國的基礎工程，是滿足人民美好生活需要的民生工程」。

陳一新強調，要堅持機制創新、管理創新、技術創新相融合，扎實推進「雪亮工程」建設，確保到2020年基本實現「全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控」的目標。

根據法制日報先前報導，「雪亮工程」還可透過網路連線到手機、電視進行遠距即時監控。

「現在晚飯後出門散步，不怕家裡來小偷了。」指著家門口的高畫質監視鏡頭，四川省德陽市中江縣龍台鎮稻花村村民劉夢瓊說，鏡頭背後有一雙雪亮的眼睛，因為她可以透過手機進行即時監控。

在山東省臨沂市平邑縣溫水鎮宋河村，尹姓治安志工在家裡一邊照顧孫子、孫女，一邊利用電視接入「平邑智慧社區」系統，可同時查看6個高畫質監控畫面，實現了「探頭站崗、按鍵巡邏」。

臨沂市民只要下載「臨沂雪亮工程APP」，就可以即時觀看監控，遇到不良事件還能一鍵報警。

根據報導，截至2018年2月，臨沂市累計安裝監視器36萬個，達到目標全覆蓋、無縫隙。而山東省則總計安裝公共安全攝錄機293萬台，建立監控中心2491個。（編輯：楊昇儒/陳家倫）1070622

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