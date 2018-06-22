神馬偷吃水稻　旌忠廟岳府大元帥坐鎮

（文／林書竹 民俗文化一年級）台南後壁下茄苳旌忠廟最為人津津樂道的就是廟內籤詩，籤詩的字頭帶有玄機。而旌忠廟的起源竟是來自一匹白馬偷吃稻榖，多虧泰安宮媽祖指示才解決問題，這麼多故事的廟宇，實在不能不認識。

下茄苳旌忠廟（又稱元帥廟）與泰安宮皆屬於昔日卅六庄下茄苳堡的總廟。廟誌紀錄創建於康熙年間，清朝時期在此設立官衙駐兵百人。附近有許多良田，村民以種稻為生。但卻發生水稻被偷吃的事件，而且每天都傳出水稻被偷吃，忍無可忍的村民決定徹夜留守，非得抓出這個偷吃賊不可。沒想到兇手竟然是一匹高潔美麗白馬，每天都按時來吃水稻。村民詢問之後，不是官府的馬，也不知道是誰家的馬，最後只好來到泰安宮請媽祖指示。媽祖降乩在稻田中立一塊牌子寫「岳府大元帥」就能解決，果然自從立牌之後，白馬再也沒有出來吃大家的稻榖。