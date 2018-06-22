神馬偷吃水稻　旌忠廟岳府大元帥坐鎮

（文／林書竹 民俗文化一年級）台南後壁下茄苳旌忠廟最為人津津樂道的就是廟內籤詩，籤詩的字頭帶有玄機。而旌忠廟的起源竟是來自一匹白馬偷吃稻榖，多虧泰安宮媽祖指示才解決問題，這麼多故事的廟宇，實在不能不認識。
下茄苳旌忠廟（又稱元帥廟）與泰安宮皆屬於昔日卅六庄下茄苳堡的總廟。廟誌紀錄創建於康熙年間，清朝時期在此設立官衙駐兵百人。附近有許多良田，村民以種稻為生。但卻發生水稻被偷吃的事件，而且每天都傳出水稻被偷吃，忍無可忍的村民決定徹夜留守，非得抓出這個偷吃賊不可。沒想到兇手竟然是一匹高潔美麗白馬，每天都按時來吃水稻。村民詢問之後，不是官府的馬，也不知道是誰家的馬，最後只好來到泰安宮請媽祖指示。媽祖降乩在稻田中立一塊牌子寫「岳府大元帥」就能解決，果然自從立牌之後，白馬再也沒有出來吃大家的稻榖。
大家覺得真是太神了，於是集資雕刻岳府大元帥（岳飛）和白馬與馬將軍的神像供奉。乾隆年間再由當地仕紳韓高陽的祖父重建廟宇並命名為旌忠廟。其後乾隆57年（西元1792年）韓高陽也再度重修，道光7年（西元1827年）嘉義郭鑑海捐獻改建。可惜的是，日治時期廟宇荒廢，又碰上昭和16年 (西元1941年）的大地震，廟宇傾斜倒塌，神像先暫時收至郡役所（類似現今區公所），原址改為民眾集會所。戰爭結束，當時村長號召村民重建廟宇，迎請神像入廟安座，才讓旌忠廟得以留存。
旌忠廟的特色在於廟裡的籤詩，籤詩典故出自歷史名人、戲曲、傳說、這種故事，每篇四行以七言絕句的格式寫成。後人按照字頭整理之後，竟出現：「台灣府諸羅縣北路下茄苳武穆岳聖王靈感籤詩凡爐前弟子及四方信士來問卜當誠心潔淨抽出一枝又求吉凶禍福金杯為準明斷有應」。讓人大呼神奇，傳說是一位當時借宿於此的僧人，為了回報借宿之恩所作。
是時候安排一趟台南後壁之旅，到泰安宮看完神奇豬腳後，再來旌忠廟求取靈籤，在媽祖和岳飛的加持之下，肯定能事事順利，平平安安。
資料來源：
文化資源地理資訊系統－旌忠廟
卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟與五十九庄頭
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