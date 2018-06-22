綠推台灣禁掛五星旗公投　反民主或民主？

去年 9 月間，有民眾在國發會公共政策網路參與平台上提案在刑法增設「分裂國土外患內亂罪」，禁止大陸五星旗在台灣懸掛或展示，權責機關法務部已在今年 1 月回應與說明，表示維持「言論自由」是維持民主多元社會發展不可或缺的機制，如果擅自以法律限制某種行為，也應符合比例原則，若懸掛五星旗行為被認定為「分裂國土」而施以刑罰，顯然已逾越憲法第 23 條所定的必要範圍，與憲法保障人民言論自由的意旨不符。

綠營推動在台灣境內禁止懸掛大陸五星旗公投案，引發社會討論，全案除了涉及台灣主辦國際賽事不可行之外，在國際法律意識上，這是違反常態，涉及歧視，或是民主？引發爭議。

在法務部說明這項做法不妥之際，傳出綠營人士仍提出「你是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」公投，中選會初步審查題目後，認為內容有爭議，全案將於七月召開公聽會。

美麗島電子報董事長吳子嘉認為，全案如果通過，以後台灣要舉辦國際會議、國際賽事，強制中國大陸隊來台，絕對不能掛出五星旗，是否會扼殺台灣未來舉辦國際重大活動的機會，妨害到國家利益？這項公投如果舉行，對兩岸關係也是雪上加霜，他呼籲蔡政府，應和提案的團體溝通，以符合蔡政府所主張的「維持現狀」。

嘉義大學公共政策研究所教授陳淳斌認為，即使公投真的過了，立法院甚至為此修改法律，但台灣未來如果舉辦國際賽事或國際會議，大陸隊來台，我們仍無法約束他們，因為這是對方的合法權益，將引發爭議。

東吳大學法學院兼任助理教授、律師葉慶元認為，提議禁掛五星旗的公投是違憲的，因為大法官在兩次解釋都說，在台和平主張共產主義，仍屬於憲法保障的言論自由範疇，單純揮舞旗幟，也屬於言論自由的一種。

現行憲法增修條文提及兩岸定位為一個中華民國，兩個地區，分別為台灣與大陸地區，被外界視為「一中」或「統一」憲法。綠營人士過去主張不論「台獨」或「統一」，在台灣應可自由被討論，強調這屬於言論自由範疇，但在綠營人士的言論自由獲得保障後，卻傳出要立法限制五星旗，引發社會議論與不解。