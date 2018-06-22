NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈簡廷芮澄清緋聞　男星赴香閨為這事今晚力拼首勝　冰島郵差提早下班等8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈樂退方程式〉退休規劃有缺角 利變壽險「雙豁免+抗

鉅亨網2018/06/22 15:03
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

不少人都已提前為自己或家人進行了保險規劃，但遭遇突發事件時卻因未達理賠標準，人生防護網嘎然而止。另一種常見的情境，年輕時規劃的退休養老金，敵不過通貨膨脹的侵蝕，導致退休生活捉襟見肘，這兩種情況都是規劃退休理財時常發生的「缺角」情況，若能透過「雙重豁免」、「對抗通膨」機制補強缺口，即可讓退休生活防護網更加強韌。

根據內政部統計，台灣 65 歲以上老年人口比率已占總人口 14.05%，平均 7 人就有 1 人超過 65 歲；國發會也預估 50 年內，台灣老年人比率將逼近 4 成。另一方面，台灣 2016 年出生率僅 1.2%，每 1000 名 15 至 49 歲的女性中，一年僅誕生 1.2 名嬰兒。元大人壽商品精算部副總經理張銘修表示，在高齡化與少子化的衝擊，現代人難再抱持「養兒防老」的觀念規劃退休生活，加上通貨膨脹因素，錢愈來愈薄，退休財務規劃期程往往超過 20 年，對抗通膨也必須納入考量，民眾必須在收入穩定時及早規劃，以因應退休生活的開銷與未知的風險。

張銘修指出，眾多金融商品中，「利率變動型增額終身壽險」最近很夯，因「利率變動型增額終身壽險（簡稱利變壽險）」具有壽險保障又有機會因應市場利率調升時，獲得回饋金，適合作為退休帳戶。

利變壽險與一般壽險最大不同，便是宣告利率機制，保險公司將收取的保費做適當的投資運用，再依據實際投資及市場狀況計算，定期公布「宣告利率」；因此，若投資報酬率高於預定利率，保戶通常能額外獲得增值回饋分享金，讓資產穩健增值，安心累積退休金。

張銘修解釋，以該公司利率變動型增額終身壽險為例，保戶不僅受到身故、完全失能保險金的保障，因疾病或意外導致第 2 級至第 8 級失能還可豁免保費、保障不中斷，比起目前市場上大部分相似商品都只提供第 2 級至第 6 級的失能豁免，防護範圍更加大。同時該保單也設計了市場目前最高的免體檢額度，55 歲以下最高 1600 萬元，56 歲至 65 歲最高 1500 萬元，66 歲至 70 歲最高 250 萬元，讓保戶投保手續更加便利。

另外，保戶繳費期間，當年度保險金額每年按保險金額 10% 單利遞增，保費期滿後每年按當年度保險金額 2% 複利增值，直到保險年齡 110 歲，讓保戶不僅擁有保障，資產有機會加速愈滾愈大。

此外該保單還提供保單借款利率優惠，為宣告利率 + 1%，以目前的宣告利率 2.8% 為例，保單借款利率只要 3.8%，較市面上 4% 至 6.9% 優惠不少，讓保戶在規劃保障時，資金運用更有彈性。

張銘修表示，除退休規劃外，「雙重豁免」也是補強退休缺口的重點，針對要保人發生保險事故為啟動豁免保費的條件進行設計，提供更周全的保障，並補足保障的缺口。

退休生活不僅要有充足的經濟來源、考量意外、疾病等風險，張銘修建議，規劃保障應避免顧此失彼，例如做好了經濟規劃，卻忽略通貨膨脹，或是為另一半規劃了壽險保障，卻沒想到為自己搭配豁免保費附約，讓家庭安全防護網缺了一角，退休是人生的大事，將各種可能納入考量，才能安心沒煩惱的享受退休生活。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字保險保單利變壽險headline
台股盤後－郭董喊話鴻海續跌...〈道瓊8連跌〉貿易戰風暴 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan