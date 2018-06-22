〈樂退方程式〉退休規劃有缺角 利變壽險「雙豁免+抗

根據內政部統計，台灣 65 歲以上老年人口比率已占總人口 14.05%，平均 7 人就有 1 人超過 65 歲；國發會也預估 50 年內，台灣老年人比率將逼近 4 成。另一方面，台灣 2016 年出生率僅 1.2%，每 1000 名 15 至 49 歲的女性中，一年僅誕生 1.2 名嬰兒。元大人壽商品精算部副總經理張銘修表示，在高齡化與少子化的衝擊，現代人難再抱持「養兒防老」的觀念規劃退休生活，加上通貨膨脹因素，錢愈來愈薄，退休財務規劃期程往往超過 20 年，對抗通膨也必須納入考量，民眾必須在收入穩定時及早規劃，以因應退休生活的開銷與未知的風險。

不少人都已提前為自己或家人進行了保險規劃，但遭遇突發事件時卻因未達理賠標準，人生防護網嘎然而止。另一種常見的情境，年輕時規劃的退休養老金，敵不過通貨膨脹的侵蝕，導致退休生活捉襟見肘，這兩種情況都是規劃退休理財時常發生的「缺角」情況，若能透過「雙重豁免」、「對抗通膨」機制補強缺口，即可讓退休生活防護網更加強韌。

張銘修指出，眾多金融商品中，「利率變動型增額終身壽險」最近很夯，因「利率變動型增額終身壽險（簡稱利變壽險）」具有壽險保障又有機會因應市場利率調升時，獲得回饋金，適合作為退休帳戶。

利變壽險與一般壽險最大不同，便是宣告利率機制，保險公司將收取的保費做適當的投資運用，再依據實際投資及市場狀況計算，定期公布「宣告利率」；因此，若投資報酬率高於預定利率，保戶通常能額外獲得增值回饋分享金，讓資產穩健增值，安心累積退休金。

張銘修解釋，以該公司利率變動型增額終身壽險為例，保戶不僅受到身故、完全失能保險金的保障，因疾病或意外導致第 2 級至第 8 級失能還可豁免保費、保障不中斷，比起目前市場上大部分相似商品都只提供第 2 級至第 6 級的失能豁免，防護範圍更加大。同時該保單也設計了市場目前最高的免體檢額度，55 歲以下最高 1600 萬元，56 歲至 65 歲最高 1500 萬元，66 歲至 70 歲最高 250 萬元，讓保戶投保手續更加便利。

另外，保戶繳費期間，當年度保險金額每年按保險金額 10% 單利遞增，保費期滿後每年按當年度保險金額 2% 複利增值，直到保險年齡 110 歲，讓保戶不僅擁有保障，資產有機會加速愈滾愈大。

此外該保單還提供保單借款利率優惠，為宣告利率 + 1%，以目前的宣告利率 2.8% 為例，保單借款利率只要 3.8%，較市面上 4% 至 6.9% 優惠不少，讓保戶在規劃保障時，資金運用更有彈性。

張銘修表示，除退休規劃外，「雙重豁免」也是補強退休缺口的重點，針對要保人發生保險事故為啟動豁免保費的條件進行設計，提供更周全的保障，並補足保障的缺口。

退休生活不僅要有充足的經濟來源、考量意外、疾病等風險，張銘修建議，規劃保障應避免顧此失彼，例如做好了經濟規劃，卻忽略通貨膨脹，或是為另一半規劃了壽險保障，卻沒想到為自己搭配豁免保費附約，讓家庭安全防護網缺了一角，退休是人生的大事，將各種可能納入考量，才能安心沒煩惱的享受退休生活。