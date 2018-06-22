模特兒遠嫁來台種植薑山成農婦　網路賣家帶來麻辣料理

來自四川的大陸配偶李冬菊，是一位成功的網路賣家，她所經營的川蜀私家四川麻辣料理由她一手創立，無論是產品的製作、銷售及宣傳，都由她一人包辦；冬菊說，她是經朋友介紹與先生相識相戀，並為愛遠嫁臺灣。

移民署主任秘書林興春偕同陸委會、海基會人員訪視新竹地區的大陸新住民，實地關懷他們的在臺生活狀況，對於新住民的需求，盡力提供協助，也藉此機會將他們的努力及成功的故事分享給更多人：移民署長期以來透過「行動服務列車」，將愛與關懷散播至臺灣每個角落，讓新住民朋友們感受到臺灣濃厚的人情味。

來臺之初，在竹南的科學園區擔任行政的職務，後來為需要照顧小孩及節省上下班通勤時間，經與家人商量後，辭去了園區的工作；離職後，個性閒不下來的她，決定自己創業，出生家境良好的冬菊，從拿紙筆的文書工作，轉為拿鍋碗瓢盆，只為了將家鄉最道地的麻辣滷味跟麻辣鍋帶來臺灣。



▲曾任模特兒的周秀媚（右五）嫁入農家，隨夫婿張鈞洋（左五）在內灣經營大片薑山。（圖／移民署新竹服務站提供）

家住芎林鄉的周秀媚，過去在大陸還是位模特兒，高挑身材、姣好容貌，卻遠渡重洋來臺加入辛苦的務農家庭，與先生張鈞洋在內灣山區共同種植生薑。秀媚說，薑的種植和培育是非常辛苦的工作，需要在清晨就上山工作，但她卻樂此不疲；同時還會特別幫忙一樣來自大陸的姐妹，如果她們需要工作，她也會讓她們來工廠幫忙，希望藉此也能改善姐妹們的生活。

林興春表示：「移民署行動服務列車計畫的宗旨就是希望能深入偏鄉及關懷各地方在地新住民，這次來到新竹縣，看到兩位在事業上很成功的大陸配偶，她們甚至還協助其他需要幫助的新住民，是移民署在新住民關懷照護的業務上非常重要的夥伴，透過這次的拜訪，讓我們能將辛苦創業成功的新住民故事，分享給更多的人，也藉此可以鼓勵在臺創業的新住民能夠勇敢追夢，更重要的是可以將本署對新住民的關心親自帶到這裡，也期待本署的服務能讓新住民及其下一代的未來能越來越好」。