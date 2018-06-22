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美國影藝學院提名新會員 布萊恩被拒絕

中央社2018/06/22 15:12
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電）退役籃球明星布萊恩因「致親愛的籃球」，獲頒本屆奧斯卡最佳動畫短片獎項，儘管如此，奧斯卡主辦單位美國影藝學院，卻否決他成為會員的資格。

根據「洛杉磯時報」（LA Times）的報導，一般而言，獲頒奧斯卡金像獎甚至入圍者，都有資格獲選為美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Artsand Sciences）的會員。

布萊恩（Kobe Bryant）因「致親愛的籃球」（Dear Basketball）拿下小金人，影藝學院的動畫部門雖投票通過、歡迎他成為奧斯卡大家庭的一分子，卻被主管委員會（Board of Governors）否決。

報導說，主管委員會認為，布萊恩雖獲獎但是缺乏實際的電影工作經驗，就算他表達了繼續在短片領域發展的意願，但布萊恩必須展現更具體的作為。

報導也指出，布萊恩被否決可能與好萊塢瀰漫著#Me Too的氛圍有關。因為他曾在2003年被控性侵，雖然這個案子隔年被駁回，最後兩造達成和解。

因為這個事件，當布萊恩因「致親愛的籃球」獲得提名時，曾有1萬7000多人連署，要求影藝學院撤銷，不過最終布萊恩還是獲得奧斯卡金像獎的肯定。（編輯：陳惠珍）1070622

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