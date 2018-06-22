〈道瓊8連跌〉貿易戰風暴 市場先砍道瓊跨國集團股

中美貿易緊張局勢升溫，而歐盟對美國的報復性關稅在 22 日開始實施，美國股市承受壓力，涵蓋許多大型跨國公司的道瓊工業指數連續 8 天下滑，數據顯示，營收來源主要來自國內市場的公司，較不受貿易戰的威脅，相反地，跨國公司股價將較受影響。

道瓊工業平均指數成分股包含美國最大與最知名的 30 間上市公司，可說全都是跨國公司，因此當其他國家實施貿易保護政策，即提高關稅時，這些公司營收較易受影響，進一步導致股價波動。

21 日道瓊指數下跌 0.80% 至 24461.70 點，已連 8 天收低，為 2017 年 3 月以來，最長的連續收黑天數，今年迄今，則是下跌 0.9%。