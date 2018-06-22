菸稅增走私猖 私菸緝獲量翻倍市值近6億

（中央社記者邱柏勝台北22日電）財政部國庫署表示，截至今年5月底，已查獲違法私菸930萬3665包，市價約新台幣5.96億元，較去年同期增加455萬966包或95.76%，增幅近1倍，顯見菸稅調升的效應仍在。

國庫署表示，今年查獲大宗違法走私菸品案件，包括關務署高雄關與基隆關分別會同高雄市政府及基隆市政府查獲貨櫃走私菸品8件，共588萬6490包，海巡署會同苗栗縣政府於後龍鎮外埔漁港查獲工作平台船走私菸品59萬9050包等。

國庫署官員指出，去年菸稅調漲，提高菸品走私誘因，為此，國庫署加強邊境查緝並強化市面查緝，持續統合各查緝機關落實執行「查緝走私菸品精進執行方案」，自105年10月20日起執行，截至今年5月31日，已查獲私菸約3199萬包，已具成效，充分展現政府嚴正執法決心。