尼泊爾總理訪陸 敲動中印關係

此外，聲明第7點指出，雙方同意通過多種途徑探討在尼方選定地點修建儲油設施的可行性，中方支持對尼泊爾油氣資源調查開展可行性研究。

在具體合作上，聲明的內容之一是雙方同意加快落實兩國政府關於在「一帶一路」倡議下開展合作的諒解備忘錄，加強口岸、公路、鐵路、航空、通訊等方面互聯互通，打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網路。

奧利19日到訪中國，先後會晤了國家主席習近平和總理李克強，兩國21日公布聯合聲明，內容從多方面闡性了兩國今後的發展方向。

（中央社記者張謙香港22日電）尼泊爾總理奧利近日訪問中國，兩國還發布聯合聲明，此舉令人覺得中尼關係持續正面發展，但也難免引起印度方面的疑慮，敲動中印關係。

北京的南亞問題專家、中國社會科學院南亞研究中心顧問王宏緯今天就此接受中央社記者電話訪問時指出，尼泊爾於2015年曾面對油荒，國內一度陷入困境。

據說，奧利此行在北京也曾與大陸的民間學者專家進行交流，王宏緯也在其中，與奧利會面和交談。

這位專家說，這次中尼發表的聲明特別提到儲油問題，顯示尼泊爾希望中國方面能夠協助尼國長遠解決這個問題。

他又說，在「一帶一路」事宜上，北京方面一直希望尼泊爾和印度可以參與其中，現在聲明提及修建中尼之間的公路和鐵路，顯示中尼關係持續朝著正面方向發展。

被問到這是否會引起印度方面猜忌，王宏緯說，這是難免的，因為印度一直視尼泊爾為其「勢力範圍」，質疑中國發展與尼泊爾的關係是要圍堵印度。

事實上，尼泊爾兩年前所以出現油荒，是因為當時它與印度的關係出現少許矛盾，以致印度封鎖邊境，令石油無法進入尼國。

尼泊爾事後尋找中國幫忙，難免會激化印度的想法。

不過，曾面見奧利超過兩次以上的王宏緯說，從大局看，中國和尼泊爾的走近並非針對印度，而尼泊爾也一直致力維持與印度的友好關係。

他認為，印度對中國的疑慮由來已久，加上地緣政治因素，對中尼發展關係也不放心。

但他說，印度總理莫迪與習近平於4月底在大陸武漢會晤後，感覺印度在某種程度上開始降低對中國的疑慮。

據說，這次「習莫會」不是一般的見面，而是兩國領導人私下坐下來交換意見，坦承告訴對方一些想法，以消除兩國之間的誤解。

所以，王宏緯認為，儘管印度方面對中國仍有敵意和猜疑，但在某種程度上，這種疑慮可能已經降低，包括對這次奧利訪中之行。

他並說，印度方面大概也應該了解到，尼泊爾所以與中國走近，也是因為自身面對困難，需要中國幫忙；尼泊爾所以面對困難，也是印度施壓所致。

所以，如果印度對尼泊爾施加更大壓力，可能會適得其反，令尼泊爾「走得」更快。

綜合而言，王宏緯認為，從這次中尼發表的聯合聲明看，以及中印領導人坦承交換意見後，中印尼之間的關係正在悄然變化。

但印度要完全消除對中國的疑慮，恐怕還有很長時間。（編輯：楊昇儒）1070622