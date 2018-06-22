不滿談判找人助陣 男子揮刀傷5人

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市56歲蕭姓男子疑不滿遭解雇，日前持鐵鎚砸毀前公司玻璃，相約談判賠償時，又不滿公司經理找友人助陣，以攜帶瑞士刀砍人，造成自己等5人受傷，送醫後均無生命危險。

台中市第三警分局今天發布新聞稿表示，21日晚間接獲民眾報案，台中市德祥街有人持刀吵架，趕往現場時，3名被害人由救護車送往醫院救護，現場剩下鄒姓經理、蕭姓男子、蕭男的楊姓女性友人在原地。

警方調查，蕭姓男子日前在看護員派遣公司擔任看護員表現良好，去年被拔擢為北區經理，負責北區看護員派遣事宜，但因蕭男擔任北區經理期間表現不如預期且與公司發生嫌隙，公司在今年農曆年後結束北區營運工作，不再僱用蕭男。