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中央社

不滿談判找人助陣 男子揮刀傷5人

中央社2018/06/22 15:15
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市56歲蕭姓男子疑不滿遭解雇，日前持鐵鎚砸毀前公司玻璃，相約談判賠償時，又不滿公司經理找友人助陣，以攜帶瑞士刀砍人，造成自己等5人受傷，送醫後均無生命危險。

台中市第三警分局今天發布新聞稿表示，21日晚間接獲民眾報案，台中市德祥街有人持刀吵架，趕往現場時，3名被害人由救護車送往醫院救護，現場剩下鄒姓經理、蕭姓男子、蕭男的楊姓女性友人在原地。

警方調查，蕭姓男子日前在看護員派遣公司擔任看護員表現良好，去年被拔擢為北區經理，負責北區看護員派遣事宜，但因蕭男擔任北區經理期間表現不如預期且與公司發生嫌隙，公司在今年農曆年後結束北區營運工作，不再僱用蕭男。

警方指出，蕭男不滿遭解雇，日前酒後持鐵鎚將公司鋁門玻璃打破，21日雙方相約討論賠償、和解事宜。蕭男和楊女一同前往，與鄒男談判過程火爆，鄒男擔心蕭男傷及母親，遂聯繫李姓、張姓友人前往幫忙協調。

警方表示，蕭男認為李男、張男是來助勢的，氣憤難平，遂持隨身攜帶的瑞士刀揮砍2人，鄒男母親、楊女見狀，趕忙上前拉開蕭男，拉扯間，蕭男、李男、張男、鄒男母親、楊女均遭刀子割傷，造成後胸、肩膀、手部等傷勢。

警方控制蕭男後，在路旁小貨車內起出作案兇刀，因蕭男、楊女手指流血不止，派員先將2人送醫救治，全案訊後，依殺人未遂、毀損等罪，移送偵辦。（編輯：陳政偉/）1070622

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