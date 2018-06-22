亞馬遜為贏家？ 美最高法院裁定州政府可向電商課徵銷

美國最高法院在 21 日以 5 比 4 的票數裁定，州政府可向網路零售商課徵銷售稅，推翻 1992 年網路商城若沒實體店面則不需繳納銷售稅的規定，法律專家認為，因電商巨擘亞馬遜已有繳納銷售稅，此決策對該公司影響較小，因此可能是此裁決下的贏家。

亞馬遜 (AMZN-US) 在許多州擁有物流中心、數據中心與倉庫，並在西雅圖開設 Amazon Go 商店，因此早已在近幾年開始繳納銷售稅，繳稅的商品約占其網站總銷售商品的一半，因此估計此裁定，將對亞馬遜商品定價影響較小

其餘網站上的商品，則經由第三方賣家所販售，但在此之前，透過亞馬遜平台銷售的第三方賣家尚未繳稅，亞馬遜公司並未回應此法規對第三方賣家的影響，且發言人表示不會針對裁決做回應。21 日，亞馬遜股價下滑 1.13%，收於每股 1730.22 美元。