梧桐妹暫對「男友」沒興趣　賈靜雯自虧：過兩年不一定

社會寫實劇《我們與惡的距離》今（22）日舉辦媒體探班，主要演員賈靜雯、洪都拉斯、陳妤透露，該劇為了實際重現新聞辦公室，斥資300萬元搭景，就連班表等細節都俱全，相當用心。劇中，賈靜雯演出高冷嚴肅主管，還拿著紙張往洪都拉斯臉上狠丟，看似火爆場面，賈靜雯卻坦言，因為自己私下是比較講道理的人，要耍狠確實有點難度。

賈靜雯在劇中與溫昇豪演出夫妻，兩人因痛失愛子、導致關係丕變，其中有一場戲，她要求溫昇豪不要去整理兒子房間，兩人發生爭執。事後，溫昇豪跟她說：「妳真的很不會兇人耶！」讓賈靜雯緊張直呼：「是不是我哪裡沒演好？」溫昇豪才解釋，賈靜雯的兇比較像是嚴肅，不是失去理智的吵架。