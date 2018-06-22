梧桐妹暫對「男友」沒興趣　賈靜雯自虧：過兩年不一定

社會寫實劇《我們與惡的距離》今（22）日舉辦媒體探班，主要演員賈靜雯、洪都拉斯、陳妤透露，該劇為了實際重現新聞辦公室，斥資300萬元搭景，就連班表等細節都俱全，相當用心。劇中，賈靜雯演出高冷嚴肅主管，還拿著紙張往洪都拉斯臉上狠丟，看似火爆場面，賈靜雯卻坦言，因為自己私下是比較講道理的人，要耍狠確實有點難度。
賈靜雯在劇中與溫昇豪演出夫妻，兩人因痛失愛子、導致關係丕變，其中有一場戲，她要求溫昇豪不要去整理兒子房間，兩人發生爭執。事後，溫昇豪跟她說：「妳真的很不會兇人耶！」讓賈靜雯緊張直呼：「是不是我哪裡沒演好？」溫昇豪才解釋，賈靜雯的兇比較像是嚴肅，不是失去理智的吵架。
▲陳妤（左起）、賈靜雯、洪都拉斯演出《我們與惡的距離》。（圖／公視提供，2018.06.22）
至於近日社會案件頻傳，帶咘咘、Bo妞出門時，有無發生緊急事件過？賈靜雯則說，帶小孩出門都非常注意，也希望未來不要碰到，更說大女兒梧桐妹還會叮嚀阿嬤，如果帶妹妹出門，絕對不要讓咘咘離開視線範圍，讓賈靜雯覺得相當貼心。
梧桐妹日前赴上海念書，如今已經適應許多，問及邁入青春期，有無出現心儀的男生？賈靜雯笑說：「她現在處於『男朋友好噁心』的階段，但過兩年後就不一定。」洪都拉斯女兒已經18歲，他則說女兒要到20歲才能交男友。賈靜雯笑說：「如果你女兒牽著一個男生說是他男朋友，你會怎麼樣？」洪都拉斯一臉正經說：「把他趕出去，做爸爸的都很難接受啦。」
▲陳妤（左起）、賈靜雯、洪都拉斯演出《我們與惡的距離》。（圖／公視提供，2018.06.22）