製鎖廠福興高雄生產線明年Q1啟用 可望提升營運動能

福興今年前 5 月營收 32.1 億元，較去年同期 32.9 億元略減，但以美金元計價來看，營業額反而微幅成長；目前主要營收動能北美地區，建築市場及修繕市場景氣仍相對穩健，應可持續帶動訂單需求。

福興目前製鎖月產能達 380-400 萬組，為全球最大製鎖廠，新投資興建的高雄岡山本洲工業區新廠，將可提升鋅合金壓鑄及表面處理件的產能。

全球最大製鎖廠台灣福興 (9924-TW) ，在高雄岡山本洲工業區投資 10 億元設立新廠，預計明 (2019) 年第 1 季正式啟用，將增聘約 200 名員工，創造在地就業機會；同時，該廠將收回原委外的表面處理製程，藉由垂直整合生產，有助於品質控制與增加獲利。

值得注意的是，美中貿易戰延燒，造成近期國際美元走強及大宗金屬價格回檔，反而紓解了福興營運與成本壓力，預估後續營運狀況可望逐漸回穩，第 1 季認列的 8000 萬元匯兌損失可望在第 2 季回沖。

新產品開發上，福興目前正以電子鎖產品線為基礎，延伸發展與家庭自動化平台相容的門鎖，橫向整合電腦軟體、手機應用程式，並透過無線通訊技術，與門禁系統結合。

同時，福興也對既有的按鍵式與觸控式電子鎖，進行新外觀造型設計及電子機能的提升；透過新、舊產品線及軟、硬體整合，持續拉開與競爭者差距。

福興營運比重最大的傳統式門鎖，其美規最高等級 Grade 1 商用平把手鎖，也獲得北美建築五金協會 (BHMA) 認證，有助高階門鎖產品業務推展。

福興今 (22) 日舉召開東會，通過配發每股現金股利 2 元，依去年每股純益 2.92 元來看，配發率近 7 成；以今日收盤價 34.6 元計算，現金殖利率 5.78%。

福興去年營收保持在 80 億以上水準，但受新台幣升值及大宗金屬價格上漲壓縮毛利雙重影響，毛利率由 25% 下跌到 20%，業外也有近 1.6 億元匯兌損失。匯率及原物料不利影響也延續到今年，第 1 季稅後純益 4301 萬元，年減 55.08%，每股純益只有 0.23 元。