外界質疑超越基金會運作方式　新北：有依法申報資料

外界質疑超越文創教育基金會的管理、運作方式，與設立目的不符；財團法人超越文創教育基金會強調，無論是超越文創教育基金會或前身的電火球文教基金會，一直在新北，且相關的資料都送請主管機關新北市政府教育局查核。

新北市政府教育局今日接受電訪時回應，經查最近四年以來的資料，超越文創教育基金會都有依法將包括工作報告、工作計畫、預決算及相關會務的資料，送請教育局的社會教育科查核；此外，基金會的會址在新北市新莊區，帶的確有在台北市設立聯絡的據點。

超越文創教育基金會表示，基金會1999年設立於台北縣板橋市，2004年依法向主管機關及法院申請變更至台北縣新莊市豐年街的現址獲核准，此處為董事長蘇貞昌姐姐所有；至於會址設立於該處，是因為這是蘇貞昌北上求學讀書、準備律師考試之處，對於該地有深厚感情。