外界質疑超越基金會運作方式　新北：有依法申報資料

外界質疑超越文創教育基金會的管理、運作方式，與設立目的不符；財團法人超越文創教育基金會強調，無論是超越文創教育基金會或前身的電火球文教基金會，一直在新北，且相關的資料都送請主管機關新北市政府教育局查核。
新北市政府教育局今日接受電訪時回應，經查最近四年以來的資料，超越文創教育基金會都有依法將包括工作報告、工作計畫、預決算及相關會務的資料，送請教育局的社會教育科查核；此外，基金會的會址在新北市新莊區，帶的確有在台北市設立聯絡的據點。
超越文創教育基金會表示，基金會1999年設立於台北縣板橋市，2004年依法向主管機關及法院申請變更至台北縣新莊市豐年街的現址獲核准，此處為董事長蘇貞昌姐姐所有；至於會址設立於該處，是因為這是蘇貞昌北上求學讀書、準備律師考試之處，對於該地有深厚感情。
超越文創教育基金會說，蘇貞昌2010年參加台北市長選舉，結識一群志同道合，有心想要為台灣社會奉獻更多的朋友後，2011年將電火球基金會改組擴大為超越基金會，關注台灣教育議題，推動教育扎根的活動；為便利基金會舉辦各類的講座活動、與各界互動，特在台北市南京東路設立聯絡、對話與舉辦活動的空間。
超越文創教育基金會近年來主推的「超越達人計畫」，已經舉辦超過300場的前進校園、職場體驗、達人現身講座等各類活動，其中與新北市的學校、學生或達人相關，即有近160場，更深獲高、國中小學校好評；對於有指控所謂3成不到的說法，不知道其如何計算，但明顯與事實不符。
超越達人計畫推出後，獲得全國各地學校老師的邀請，希望能讓更多孩子們參與，也受邀至全國各縣市的學校，在教育現場的第一線辦理相關教育活動；此外，基金會相關會務皆依法辦理，年度財務報告由會計師簽證，每年亦將工作報告、工作計畫、預決算及相關會務資料等，相信新北市政府教育局都是依法嚴格監督。