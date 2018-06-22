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中市敬老卡擴大使用範圍　林佳龍允諾

記者柳榮俊／台中報導2018/06/22 15:58
▲議員建議中市敬老愛心卡應擴大使用範圍（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.22)
▲議員建議中市敬老愛心卡應擴大使用範圍（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.22)

台中市推出敬老愛心卡，獲得65歲以上長者歡迎，市議會今(22)日市政總質詢，議員邱素貞、謝明源、張芬郁等人繼要求運用於計程車等交通運輸外，打鐵趁熱，建議擴充至「一般診所」，也可折抵負擔，對此，市長林佳龍當場允諾納入實施，盼讓長者使用更加多元便利。

邱素貞表示，台中市敬老愛心卡，每月自動儲值1000點，很受銀髮族歡迎，但卻嚴格限制搭乘交通工具種類，以及乘車範圍，目前包括搭乘台鐵、高鐵、計程車、飛機等，都無法以敬老愛心卡補助點數，許多長輩感到美中不足，建議敬老愛心卡應擴大使用範圍，讓長輩使用有更多元的使用管道。

謝明源指出，台北市敬老卡每月享有480點(每點折算1元)，新北市敬老卡每月自動儲值120點（每點折算4元，相當480元），台中每月則享有1000元等值點數(等同1000元)，福利相對最優渥，對於市府照顧長者的用心表示肯定。

張芬郁希望前往衛生所就診，可抵部分負擔及掛號等費用外，也能擴充至「一般診所」也可折抵負擔，讓更多長輩受惠。

林佳龍說，全國許多縣市都有發行敬老愛心卡，但使用率卻偏低，台中市的敬老愛心卡將身障者也納入服務範圍，適用對象與人數比其他縣市的敬老卡或愛心卡更廣泛，功能也擴充至公車、計程車、甚至台鐵。

目前折扣搭乘計程車的服務措施預計於今年9月1日正式實施，另外，市府積極與台鐵局展開協調，也獲得台鐵公司支持，未來將可擴充到折抵搭乘鐵路的費用，希望讓敬老愛心卡真正產生效益，鼓勵長輩踴躍出外活動，促進身心健康快樂。

此外，今年7月15日起，台中市敬老愛心卡持卡人即可在全市衛生所折抵看診費用，市府也將邀請全市19家（計20院區）急救責任醫院加入此計畫，對此，議員張芬郁建議敬老愛心卡進一步將「一般診所」也納入合約範圍。林佳龍當場承諾將研議納入實施，讓敬老愛心卡的功能進一步提升。

關鍵字敬老愛心卡台鐵高鐵銀髮族
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