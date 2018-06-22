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偷吃抓包？「丈夫都無套」妻卻藏套　一開衣櫃驚見男內褲

社會中心／綜合報導2018/06/22 15:56
▲郭男發現妻子藏有保險套，但卻指稱兩人一直都是「無套」交歡，更在妻子衣櫃內發現非兒子的男性內褲，因此懷疑妻子不忠。（圖／翻攝自 Pixabay ）
▲郭男發現妻子藏有保險套，但卻指稱兩人一直都是「無套」交歡，更在妻子衣櫃內發現非兒子的男性內褲，因此懷疑妻子不忠。（圖／翻攝自 Pixabay ）

新北市一名現年 40 多歲的蔡姓女子多年前嫁給比她年長 19 歲的郭姓男子，兩人婚後育有一子，全家人移居加拿大。郭男為工作獨自回台打拚，並定時寄生活費給加拿大的妻兒，豈料近幾年兩人感情惡化，蔡女指控郭男不願給生活費，氣得提離婚訴訟，郭男則指控返加拿大住處時，發現妻子藏有保險套，但兩人一直都是「無套」交歡，更指出在妻子衣櫃內發現非屬兒子的男性內褲，懷疑妻子在外有染。

綜合媒體報導， 1997 年時，蔡女嫁給大她 19 歲的郭男，因兩人年紀差距，婚姻並不受到家人祝福，因此沒有公開舉辦婚宴，僅登記結婚。婚後兩人帶著兒子移居加拿大，郭男獨自回台工作賺取生活費供妻兒使用，不過近來兩人感情走下坡，郭男更指蔡女疑似外遇。

蔡女則指控，郭男 2014 年開始拒絕回到加拿大，此後也不太給生活費，夫妻倆形同陌路，直到 2017 年才返回加拿大，不過僅是為了將個人物品打包回台，她認為丈夫惡意遺棄，要求判准離婚。

郭男則反駁道，兩人於 1994 年交往後先有後婚，妻子提議移居加拿大，他則獨自回台灣工作，每月寄生活費過去。但近幾年財務狀況不穩定，他向妻子提議搬回台遭拒，直到 2014 年間，妻提出離婚、要求過戶房產，兩人感情走到冰點。 2017 年他再度返回加拿大，卻在妻子房內發現全新的保險套，他指稱和妻子做愛從來不戴套，更在衣櫃看見數件不是屬於兒子的男性內褲，認為妻子已經出軌。

法官判決指出， 2008 年 5 月 24 日前，台灣仍屬「儀式婚」，兩人無法證明當年結婚時有對外的公開儀式，因此直接判決兩人婚姻無效，仍可上訴。

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男想無套硬上　女一句話逼他戴套

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