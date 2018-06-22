大直影城受理退票 美麗華：免帶贈品

（中央社記者朱則瑋台北22日電）大直影城今起暫停營業一個月，業者說，退票採最寬鬆態度，民眾不用帶電影活動贈品就能退票，截至今天中午僅退票數1258張，不到總預售票數的千分之一，代表消費者對影城有信心。

美麗華娛樂公司長期委託美麗新娛樂公司負責大直影城營運，不過，美麗華娛樂公司開會決議，認為美麗新娛樂董事長黃世杰在附近又開設美麗華大直皇家影城，明顯違反競業條款，因此決定終止雙方合約，拿回經營權，並禁止黃世杰繼續使用美麗華的品牌，影城部分則將暫停營業一個月，並開放民眾退票。

美麗華百樂園副總經理陳澤傳今天代表影城出面說明，他說，截至今天中午為止，退票數僅1258張，不到總預售票數的千分之一，多數票券仍在消費者手上，顯見大家仍對影城有信心，新的經營團隊會利用這一個月時間，把設備盡快修繕回復，並加強人員專業訓練，同時也會招聘新血加入。